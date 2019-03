Sci di fondo – Stina Nilsson vince l’inseguimento e firma una strepitosa tripletta | a

Classifica Finale Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg vince nettamente - staccata Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City : Ingvild Oestberg vince la classifica generale! A Stina Nilsson il minitour : La Coppa del Mondo di sci di fondo femminile va alla norvegese Ingvild Flugstad Oestberg! Il minitour che ha chiuso la stagione sulle nevi canadesi di Quebec City è andato alla svedese Stina Nilsson, che ha coperto la 10 km tl in 23’55″1. Più veloce di lei nella pursuit odierna, ma non abbastanza per ricucire l’intero divario, che allo start era di 33″, la norvegese Therese Johaug, attardata al traguardo di 12″9, ...

LIVE Sci di fondo - Inseguimenti Quebec 2019 in DIRETTA : si assegnano le Coppe del Mondo generali! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle pursuit in tecnica libera delle Finali di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Quebec City, in Canada: oggi, domenica 24 marzo, alle ore 14.30 italiane scatterà la 10 km femminile, seguita alle ore 15.45 dalla 15 km maschile. Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: oggi si assegneranno entrambe le Sfere di cristallo. In lizza per la generale al maschile il norvegese ...

Sci di fondo - mass start di Quebec City : De Fabiani 4° - vince Klaebo : De Fabiani 4° nella mass start di Quebec City, Klaebo vince e ipoteca la coppa. Brocard 22esima tra le donne, sorpresa Nilsson Una mass start per velocisti. Stina Nilsson e Johannes Klaebo trionfano ancora in Quebec dopo i rispettivi successi del giorno precedente: la svedese infligge la prima sconfitta stagionale in una distance a Therese Johaug, che forse paga anche un po’ di stanchezza per aver partecipato alla sprint e ...

Sci di fondo - Mass Start Québec City 2019 : Johannes Klaebo ipoteca la Coppa del Mondo! Francesco De Fabiani quarto - Bolshunov settimo con bastone rotto : Johannes Klaebo mette le mani sulla Coppa del Mondo. Il fenomeno norvegese vince la 15 km Mass Start a tecnica classica di Québec City battendo in volata, con il tempo di 36’10″9, il canadese Alex Harvey (all’ultima sua gara, ragion per cui è acclamato dalla folla) di 8 decimi e il connazionale Didrik Toenseth di 1″3. Con questo risultato Klaebo guadagna anche più di 45 secondi su Alexander Bolshunov (settimo e ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg in testa - Natalia Nepryaeva a 144 punti

Sci di fondo - Mass Start Québec City 2019 : Stina Nilsson batte Therese Johaug! Oestberg a un passo dalla Sfera di Cristallo : L’ultima prova distance dell’anno genera la sorpresa che non ci si aspetta: Stina Nilsson resiste agli assalti di Therese Johaug e Ingvild Flugstad Oestberg per tutti i 10 km a tecnica classica di Québec City e poi, allo sprint, supera entrambe le norvegesi, forte della propria padronanza della specialità. La svedese, con il tempo di 25’51″6, precede le sue due avversarie di due decimi (in particolare rimonta Johaug, alle ...

LIVE Sci di fondo - Mass Start Quebec 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani cerca il podio nella gara prediletta : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due Mass Start a tecnica classica di oggi a Québec City, che costituiscono il penultimo atto della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Saranno quattro le presenze azzurre al via sia al maschile che al femminile. Tra le donne, che cominceranno alle ore 14:15 e saranno protagoniste di una 10 km, in cui Ingvild Flugstad Oestberg intende conquistare altri punti importanti su Natalia ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg in testa - Natalia Nepryaeva a 113 punti

Sci fondo - Sprint Quebec : Federico Pellegrino secondo alle spalle del norvegese Klaebo : ... che ottiene la 25a vittoria in carriera e guadagna anche 10 punti sul russo Bolshunov, nel duello per la Coppa del Mondo generale. Terzo posto per l'altro norvegese Skar. Per il 28enne azzurro ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in testa - Alexander Bolshunov insegue a 24 punti

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City 2019 : nella sprint vince Klaebo su Pellegrino. Nilsson in trionfo tra le donne : Ultima sprint stagionale per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle Finali di Quebec City, in Canada, si è gareggiato in tecnica libera. Tra gli uomini successo del norvegese Johannes Klaebo, che batte Federico Pellegrino, ancora una volta splendido secondo, mentre il russo Alexander Bolshunov, rivale del norvegese in classifica generale, chiude quarto. Tra le donne vince e porta a casa la Coppa di specialità la svedese Stina Nilsson, mentre ...