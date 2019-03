Scacchi | Europei 2019 | 6a giornata | restano in due al comando Grande patta di Valsecchi

Scacchi - Europei 2019 - 5a giornata : quartetto al comando alla vigilia del giorno di riposo. Italiani in chiaroscuro - recuperano Basso e Valsecchi : Sono in quattro a occupare, dopo cinque turni, la testa della classifica dei ventesimi Campionati Europei individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Si tratta dell’israeliano Maxim Rodshtein, dell’ungerese Ferenc Berkes, del russo Kirill Alekseenko e del polacco Kacper Piorun, oggi tutti vincitori ai danni di avversari meno quotati. Dietro di loro, a mezzo punto, c’è l’enorme gruppo con ...

Scacchi - Europei 2019 - 4a giornata : varie patte tra i big - torneo ancora in evoluzione. Vocaturo e Moroni a 3 punti : Non c’è più nessuno, dopo quattro turni, a punteggio pieno ai Campionati Europei individuali di Scacchi in corso di svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Dei sette che, ieri, occupavano la posizione di testa a quota 3 punti, in sei, distribuiti tra le prime tre Scacchiere, non si sono fatti del male con patte abbastanza rapide, mentre il settimo, l’olandese Lucas Van Foreest, è stato battuto dal principale favorito tra i ...

Scacchi - Europei 2019 - 3a giornata : in sette restano a punteggio pieno. Quattro vittorie italiane oggi - pattano Vocaturo - Moroni e Godena : Si è giocata la terza giornata degli Europei individuali di Scacchi, che stanno dispiegandosi nel loro svolgimento a Skopje, Macedonia del Nord. Al termine del terzo turno sono rimasti otto i giocatori a punteggio pieno, anche se ciò può voler dire poco (nel senso che le patte dei big nei primi turni sono più che frequenti, per varie ragioni): si tratta dei russi Kirill Alekseenko e Maksim Chigaev, dei polacchi Kacper Piorun e Mateusz Bartel, ...

Scacchi - Europei 2019 : Daniele Vocaturo nei 39 giocatori con due vittorie. Azzurri positivi nella seconda giornata : Va in archivio anche la seconda giornata dei Campionati Europei individuali di Scacchi a Skopje, Macedonia del Nord, dalla quale sono in 39 a emergere con il secondo punto pieno del proprio torneo. Tra loro c’è il nostro Daniele Vocaturo: il numero uno d’Italia, impegnato contro il serbo Mihajlo Radovanovic, s’infila con il Nero in un lunghissimo ramo della variante Stoltz, una conosciuta continuazione della Semi-Slava, per poi ...

Scacchi - Europei 2019 : nel primo turno zoppicano diversi big. Buona partenza degli italiani - brava Tea Gueci : patta con il GM russo Rozum : Con 361 partecipanti ha preso il via la ventesima edizione dei Campionati Europei individuali di Scacchi in quel di Skopje, Macedonia del Nord. Il torneo si svilupperà lungo questa settimana e la prossima, seguendo un calendario di undici turni e un giorno di riposo previsto per sabato 23. Per molti big la partenza è stata un po’ zoppicante: sono rimasti bloccati sulla patta il detentore del titolo, il croato Ivan Saric, e i numeri due e ...

Scacchi - Europei 2019 : da lunedì la ventesima edizione. Daniele Vocaturo guida un contingente di dieci italiani : Sono giunti alla ventesima edizione i Campionati Europei Individuali di Scacchi. Nonostante non sia mai stato vinto da alcun giocatore al primo posto della classifica mondiale stilata dalla FIDE, il torneo continentale può contare su un albo d’oro piuttosto pesante per i nomi che vi si trovano. L’avventura degli Europei individuali comincia nel 2000 dall’Italia, e per la precisione da Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Il ...