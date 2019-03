Sappiamo qualcosa del “rapporto Mueller”

ilpost

(Di domenica 24 marzo 2019) La Russia ha interferito col voto ma senza la collaborazione di Trump e i suoi, dice una sintesi della Casa Bianca del documento conclusivo dell'indagine, ma resta il dubbio che Trump abbia ostacolato la giustizia

