San Siro rischia la demolizione | entro un mese il progetto del nuovo stadio DETTAGLI

Milano : domani arcivescovo Delpini a San Siro con ragazzi cresime : Milano, 23 mar. (AdnKronos) - domani domenica 24 marzo, allo stadio San Siro, alle ore 17, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontrerà i ragazzi e le ragazze che riceveranno nel corso di quest’anno il sacramento della Cresima. All’evento sono attese più di 50mila persone, tra cresim

Scontri Inter-Napoli - tifoso morto a San Siro : emesse le condanne per 5 ultras : Inter-Napoli è rimasta nella memoria di tutti a causa degli Scontri che hanno portato alla morte di un tifoso fuori dallo stadio di San Siro Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato, i cinque tifosi accusati di rissa aggravata e altri reati in relazione agli Scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli in cui perse la vita Daniele Belardinelli. In particolare il ...

La fermata M5 San Siro a Milano diventa “San Siro Dazn” : Dazn, la piattaforma di sport online e in streaming (CLICCA QUI PER PROVARE IL SERVIZIO GRATIS PER UN MESE), si è aggiudicata i naming rights della fermata San Siro della linea 5 della metropolitana di Milano. Dazn prende così il posto di Mediaset Premium, che aveva sponsorizzato la stazione della linea lilla di San Siro […] L'articolo La fermata M5 San Siro a Milano diventa “San Siro Dazn” è stato realizzato da Calcio e ...

Milan-Inter - Salvini : “Il tifoso che c’era ieri a San Siro era incazzato come un bufalo” : “Chi sono io per giudicare? . Non perchè abbiamo perso perchè ci sta, ma perchè non abbiamo mai provato a vincere“. Lo ha detto Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della sconfitta subita dal Milan nel derby contro l’Inter. “Non c’era voglia, grinta, idea di gioco – ha proseguito il vice premier – e c’erano giocatori sbagliati al posto sbagliato. Capita, sbaglio io da ministro. Ringhio è un ...

Icardi non è a SanSiro - Spalletti si gode il Toro : Vince nel Derby di Milano soprattutto Lautaro Martinez, il ventunenne argentino ormai catalogato come l’uomo che non fa rimpiangere Icardi.A Martinez, non a Icardi, che allo stadio non si è visto, ma come ha assicurato l’a.d. nerazzurro Marotta questo è relativo e Maurito resta un giocatore dell’Inter. Ma questo è il tempo di Lautaro Martinez, frontman del quarto stato interista, giocatore simbolo del futuro perché Maurito, chissà.E Martinez ...

Show a San Siro - L’Inter si riprende derby e 3° posto : Un derby bellissimo, come meritavano gli 80 anni di Giovanni Trapattoni. Emozionante ed appassionato come la vita del Trap.Ha vinto L’Inter perché ci ha messo più cuore, più orgoglio e perché Spalletti, nella settimana dei sarti toscani, una sorta di Pitti Mister, ha fatto eco ad Allegri e ha giocato l’idea decisiva: Vecino trequartista. Lo ha mandato in gol Lautaro che poi ha segnato anche il terzo. Notare: all’andata Vecino mandò in gol ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell'Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...

Derby ‘in love’ per Iannone - ma quant’è sexy la presunta nuova fidanzata del pilota? Audrey Bouette a San Siro [FOTO E VIDEO] : Andrea Iannone spettatore del Derby della Madonnina al fianco di una sexy modella: la bellissima Audrey Bouette nuova fiamma del pilota di MotoGp? Andrea Iannone, dopo aver esordito con l’Aprilia nel primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in Qatar, si sta godendo del tempo liberto in vista del Gp d’Argentina, in programma il 31 marzo. Il pilota di Vasto ieri sera è stato spettatore del Derby della Madonnina, ...

Rimpatriata di bomber per il derby di Milano : Matri - Borriello e Toni in tribuna a San Siro [VIDEO] : Alessandro Matri, Marco Borriello e Luca Toni in tribuna a San Siro: i tre bomber della Serie A spettatori del derby della Madonnina Il derby di Milano ha regalato grandi emozioni ieri allo stadio San Siro. Il match tra Milan ed Inter è finito a favore dei nerazzurri, che grazie al risultato ottenuto, hanno anche superato i rivali rossoneri in classifica. Sulle tribune dell’impianto sportivo milanese però non c’erano solo ...

Junior Tim Cup ha fatto tappa a San Siro : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ha aperto le porte alla Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo ...

LIVE Milan-Inter - Derby in DIRETTA : 0-0 - battaglia totale a San Siro : 19.55 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter, Derby valido per la 28^ giornata della Serie A. Oggi, domenica 17 marzo alle ore 20.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, andrà in scena il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, valido per la 28esima giornata di Serie A. Sarà la stracittadina numero 170 della storia in Serie A. I nerazzurri sono in vantaggio nei precedenti, avendo vinto 63 sfide in passato sulle ...

Milan-Inter - profumo di Champions League : si infiamma San Siro - le probabili formazioni [FOTO] : 1/4 ...

Serie A. Milan-Inter tra Champions e nuovi bomber. Si infiamma San Siro : Senza il 9 - Dall'andata al ritorno è cambiato il mondo. Avevamo lasciato Icardi con le mani alle orecchie, eroe del derby all'ultimo respiro. Lo ritroviamo nella stessa posa, ma su Instagram . ...

La rassegna stampa di domenica 17 marzo – Le prime pagine : “Ombre a San Siro” - la Juve pensa anche al mercato [FOTO] : 1/5 ...