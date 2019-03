Salute | Riccardi | importante la prevenzione cardiovascolare nelle donne

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) “Iniziative di diffusione della cultura dellaimportanti come questa organizzata dal Club Soroptimist a favore dellemi auguro si moltiplichino in tutta la regione perché si tratta di una sfida centrale per il nostro sistema sanitario puntare sull’attivazione di percorsi e stili di vita alla base della nostra“: lo ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allaRiccardoaprendo la conferenza “Il cuore delle“, incontro organizzato a Cividale sulle patologie cardiache femminili e sulla medicina di genere a cui hanno contribuito con dati, consigli e prospettive progettuali la cardiologa Francesca Picco, il medico di medicina generale Patrizia D’Acierno e la dietista Mara Codardini.“Viviamo in un momento – ha osservato– in cui la sanità sta vivendo ...

