Salto con gli sci | si ritira Sebastian Colloredo! A 31 anni l’azzurro lascia l’attività

(Di domenica 24 marzo 2019)Colloredo dice basta: l'azzurro delcon gli scile competizioni agonistiche a 31, dopo aver preso parte a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali ed otto dei Mondiali. Tesserato per le Fiamme Gialle, esordì in Coppa del Mondo nel 2005 in una gara a squadre.In Coppa del Mondo vanta un ottavo posto quale miglior risultato individuale, mentre è salito sul podio nella prima prova a squadre miste nella storia del circuito maggiore nel 2012. In carriera ha messo in bacheca numerosi titoli italiani. Dopo 14però il friulano ha deciso di dire stop.

