Salto con gli sci | Coppa del Mondo Planica 2019 | Ryoyu Kobayashi asso pigliatutto anche

Salto con gli sci - si ritira Sebastian Colloredo! A 31 anni l’azzurro lascia l’attività agonistica : Sebastian Colloredo dice basta: l’azzurro del Salto con gli sci lascia le competizioni agonistiche a 31 anni, dopo aver preso parte a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali ed otto dei Mondiali. Tesserato per le Fiamme Gialle, esordì in Coppa del Mondo nel 2005 in una gara a squadre. In Coppa del Mondo vanta un ottavo posto quale miglior risultato individuale, mentre è salito sul podio nella prima prova a squadre miste nella storia del ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby vince la Sfera di Cristallo! Malsiner e Runggaldier 17ma e 25ma : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Chaikovsky 2019 : Juliane Seyfarth centra la quarta vittoria stagionale davanti ad Althaus e Takanashi - 16^ e 18^ Runggaldier e Malsiner : Al termine di una giornata infinita, caratterizzata da una serie infinita di rinvii da parte della direzione gara a causa di condizioni di vento molto complesse, la tedesca Juliane Seyfarth si è imposta sul trampolino HS102 di Chaikovsky (Russia) in occasione della penultima gara individuale stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci. Per la 29enne nativa di Eisenach si tratta della quarta vittoria della carriera (tutte ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : la Polonia trionfa nell'ultimo Team Event stagionale davanti a Germania e Slovenia : Penultima giornata di gare in quel di Planica, Slovenia, per l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto speciale che si è chiusa con il netto succ

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo è settimo! Gara stratosferica : Chen respinge l’asSalto di Hanyu e si conferma campione del mondo! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : la Polonia trionfa nell’ultimo Team Event stagionale davanti a Germania e Slovenia : Penultima giornata di gare in quel di Planica (Slovenia) per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto speciale che si è chiusa con il netto successo della Polonia nella gara a squadre maschile sul trampolino di volo HS240. La selezione polacca, formata quest’oggi da Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki e Piotr Zyla, ha conquistato la prima vittoria della propria storia in questo format nel volo con gli sci, ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Markus Eisenbichler trionfa per la prima volta in Coppa davanti a Kobayashi e Zyla - 32° Insam : Markus Eisenbichler (Germania) rompe la maledizione e ottiene la tanto agognata prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (dopo 9 piazzamenti sul podio), imponendosi sul trampolino di volo HS240 di Planica (Slovenia) nella penultima gara individuale della stagione. Il 27enne tedesco, oro iridato a Innsbruck su Large Hill, si è superato ed ha portato a termine due salti di pregevole fattura che gli hanno finalmente permesso di precedere ...

Salto con gli sci - Insam chiude 32° nella finale del trampolino di Planica : la vittoria va a Eisenbichler : La Coppa del mondo di Insam si chiude con il 32° posto in gara-1 a Planica. Primo trionfo per Eisenbichler La Coppa del mondo di Alex Insam si chiude con la 32esima posizione nella finale del trampolino di volo di Planica, dov’è in corsa l’ultima tappa della stagione. L’altoatesino ha mancato di pochissimo l’accesso alla seconda serie con un Salto da 199.5 metri che gli ha fruttato 166.5 punti, anche a causa della ...

Milinkovic Savic-Milan : asSalto rossonero - ma ad una sola condizione : Milinkovic SAVIC MILAN- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, il Milan sarebbe pronto ad irrompere con forte decisione su Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenta il primo obiettivo della prossima sessione di mercato rossonera. Oltre alla grande richiesta di Lotito, valutazione oltre i 60 milioni di euro, resterà da valutare la possibile qualificazione in […] L'articolo Milinkovic ...

Salto con gli sci - Malsiner e Runggaldier sorridono : gli azzurri in finale nella tappa di CdM di Chaikovsky : Malsiner e Runggaldier sfornano una buona prova sul trampolino normale a Chaikovsky, chiudono la finale con il 12° e il 14° punteggio Lara Malsiner ed Elena Runggaldier centrano la finale sul trampolino normale di Chaikovsky, dove è in corso l’ultima tappa di Coppa del mondo femminile di Salto con gli sci. Buona la prova delle due azzurre, che hanno superato le qualificazioni rispettivamente con il dodicesimo e il quattordicesimo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Chaikovsky 2019 : Maren Lundby davanti nelle qualificazioni - 12° e 14° posto per Malsiner e Runggaldier : Si sono concluse da poco le qualificazioni della gara sul trampolino HS102 di Chaikovsky, in Russia, con il verdetto della Coppa del Mondo di Salto femminile già chiaro e favorevole a Maren Lundby. Proprio la norvegese, in una giornata in cui il vento non aiuta in termini di compensazione, guida le danze con un Salto da 92.5 metri che le vale i 107.9 punti necessari per salire in testa. Alle sue spalle si collocano le austriache Eva Pinkelnig ...

