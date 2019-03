Sadiq | «Gerrard diverso da quello che sembra Mi ha umiliato»

corrieredellosport

(Di domenica 24 marzo 2019) ROMA - Umar, ex stellina della Primavera della Roma , oggi in forza al Perugia di Alessandro Nesta , racconta in un'intervista al Sunday Post la sua esperienza ai Glasgow Rangers. LE PROMESSE - ...

