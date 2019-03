Russiagate | per Trump niente incriminazione La rabbia dei democratici 

Russiagate - Mueller consegna il rapporto su interferenze russe : ore di attesa per Trump - : Dopo due anni è stata dunque l'inchiesta sulle possibili interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa del 2016 e sulle possibili collusioni tra la campagna del presidente Usa e il Cremlino

Russiagate - Mueller chiude l’inchiesta che fa tremare la Casa Bianca. Per Trump si apre fase delicatissima : Il consigliere speciale Robert Mueller ha terminato le sue indagini sull'ingerenza russa nelle elezioni del 2016. La Cnn riferisce che il rapporto confidenziale è stato consegnato al procuratore generale William Barr, ed il Dipartimento di Giustizia ha annunciato, che lo esaminerà. Secondo quanto spiegato da diversi commentatori sulla rete satellitare adesso si apre una fase delicatissima. Il Russiagate potrebbe portare come il Watergate alle ...

Russiagate.CNN - fonti : 'imbarazzo'per dem : 03.08 "E' un grande giorno per l'America, abbiamo vinto". Così un consigliere della campagna elettorale del presidente Usa Trump festeggia con la CNN la chiusura delle indagini del procuratore speciale Mueller sulle interferenze russe. Il funzionario mette in evidenza come nessuno degli uomini più vicini a Trump sia stato accusato di collusione o altri reati commessi durante la campagna. "Zero incriminazioni" dice, definendo la situazione ...

Russiagate - Mueller consegna il rapporto delle indagini. Ore di attesa per Trump : Svolta negli Stati Uniti . Robert Mueller consegna il rapporto sulle indagini sulle interferenze russe nelle elezioni americane del 2016, chiudendo un'inchiesta durata 22 mesi. E Donald Trump a Mar-a-...

Russiagate - prime condanne negli Usa. Per Paul Manafort - 3 anni e 11 mesi di carcere : E' stato condannato a 3 anni e 11 mesi di carcere Paul Manafort, l'ex manager della campagna presidenziale Donald Trump che per il suo lavoro in Ucraina e i suoi legami con uomini vicini al Cremlino e' finito nel mirino dello speciale procuratore Robert Mueller che indaga sul Russiagate. Il giudice di Alexandria, in Virginia, T.S. Ellis (nominato da Ronald Reagan) ha definito "eccessiva" la richiesta di condanna dei procuratori, tra 19 e 24 ...

Russiagate - Cohen accusa Trump : "Mi vergogno di aver lavorato per lui" : L'attacco dell'ex avvocato Michael Cohen al presidente Donald Trump è durissimo. Di fronte alla commissione di Vigilanza della Camera, colui che fu legale del presidente degli Stati Uniti non ha usato ...