Russiagate | le conclusioni del procuratore Mueller | ‘Nessuna collusione tra lo staff di

(Di domenica 24 marzo 2019) Non c’è stata nessunafra lodi Donald Trump e la Russia durante la campagna presidenziale. È questa la conclusione alla quale è giunto ilspeciale per il, Robert. In una lettera di 4 pagine inviata al Congresso dal ministro della Giustizia, William Barr, si legge che“non ha rinvenuto nella campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinato con il governo russo nei suoi sforzi, nonostante le varie offerte giunte da individui affiliati con la Russia per assistere la campagna” del tycoon poi diventato presidente degli Stati Uniti.L'articolo, ledel: ‘Nessunatra lodi Trump e Mosca in campagna elettorale’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

