ansa

(Di domenica 24 marzo 2019) Donaldancora in: sono piu' di 24 ore che il presidente americano non twitta. Un 'record' secondo alcuni osservatori, visto che in media il presidente twitta 11-12 volte al giorno. ...

C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Russiagate il silenzio di realDonaldTrump , oltre 24 ore senza un tweet. Un record per gli osserva… - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: #Russiagate il silenzio di @realDonaldTrump , oltre 24 ore senza un tweet. Un record per gli osservatori #ANSA https:/… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Russiagate: il silenzio di Trump,oltre 24 ore senza un tweet Un 'record' secondo alcuni osserva… -