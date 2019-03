Roma Visita di Papa Francesco in Campidoglio il 26 marzo

Via della Seta - visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE - : Stamattina a Villa Madama la sigla dell'accordo. Poi il leader cinese andrà a Palermo per una visita lampo. Ieri l'incontro con Mattarella: il capo dello Stato ha chiesto a Xi più cooperazione, scambi ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma | : Cooperazione "rafforzata" Italia-Cina con le nuove intese sul commercio e "confronto costruttivo sui diritti". Mattarella ne parla con il presidente cinese Xi nell'incontro al Quirinale. Jinping parla ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : "La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata con intese commerciali'", dice il capo dello Stato italiano. Parla di "collaborazione e mutuo beneficio" il presidente cinese

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Il presidente cinese incontra Mattarella, Casellati e Fico, poi cena al Colle e concerto di Bocelli. Il premier Conte: ...

Via della Seta - Xi Jinping è a Roma : la visita al Quirinale : In questa gara l'Italia è sul podio, dietro Germania e Francia, ma gli investimenti nel nostro Paese restano sottodimensionati rispetto all'importanza della nostra economia: importiamo il doppio di ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma - : Tra accordi strategici e interessi commerciali, inizia una tre-giorni cruciale. Domani la firma del Memorandum

Xi Jinping e la first lady arrivati a Roma - inizia la visita di Stato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma. Via alla visita di tre giorni in Italia | : È arrivato a Fiumicino con la moglie, la first lady Peng Liyuan. La coppia è stata accolta da numerose autorità

Xi Jinping giunto a Roma : al via la visita di Stato in Italia del presidente cinese : Dopo l'arrivo a Fiumicino, il presidente Xi Jinping si è diretto verso l'hotel Parco dei Principi, dove resterà durante il suo soggiorno Romano. L'albergo, bonificato già nei giorni scorsi, è ...

Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma LIVE - : Comincia il primo viaggio all'estero del 2019 per Jinping: questa sera cena di benvenuto, prevista per domani la firma del momerandum. Lo peciale di TG24Mondo dalle 19 alle 20 per approfondire le ...

Xi Jinping è in visita a Roma e la diplomazia si fa da parte - di U. De Giovannangeli - : Ma a differenza di questi Paesi - rimarca Xuan Loc Dan - l'Italia è la quarta economia dell'Ue, dopo Germania, Regno Unito e Francia, e l'ottava del mondo. È anche parte del G7, il gruppo delle ...

Xi Jinping è in visita a Roma e la diplomazia si fa da parte : Fare affari col Gigante cinese senza irritare ancor di più l'Alleato di Washington, magari rassicurandolo sul completamento dell'acquisto degli F-35. Evitare che la Via della Seta possa trasformarsi in una "Via Dolorosa" sul piano diplomatico per l'Italia. Impresa tutt'altro che agevole, visto che è un po' complicato trasformare il Presidente della Repubblica popolare di Cina in una sorta di "Piazzista" sia pur potentissimo. ...

Cina - visita Xi per più cooperazione Roma : ANSA, - BRUXELLES, 18 MAR - "La visita del presidente Xi coincide col 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia: un viaggio per consolidare l'amicizia e approfondire la ...