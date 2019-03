Roma | Totti sempre più al centro E la società vola a Doha

Roma - Totti sbarca in Cina : coppia con Baggio alla Football Legends Cup : Vedere Totti e Baggio insieme, anche se solo per un torneo di vecchie glorie e con qualche anno in più, sarà sempre un'emozione. Lo storico capitano della Roma e il Pallone d'oro 1993 sono volati in ...

Roma Euro 2020 - Totti e Vialli ambasciatori della FIGC - Sky TG24 - : Nella capitale si giocheranno la partita inaugurale e un match dei quarti di finale della prima edizione itinerante del torneo continentale. La rassegna si disputerà in città di 12 Paesi

Euro 2020 Roma - Totti e Vialli nominati ambasciatori : Euro 2020 Roma – Due leggende azzurre saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. Si tratta di Francesco Totti e Gianluca Vialli, scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. Euro 2020 Roma, Totti e Vialli ambasciatori L’annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del […] L'articolo Euro 2020 Roma, Totti e Vialli nominati ambasciatori proviene da Serie A ...

Euro 2020 a Roma - Totti e Vialli saranno ambasciatori degli azzurri : Euro 2020 Totti Vialli ambasciatori. Sabato la Nazionale di Roberto Mancini scende in campo a Udine dove affronterà la Finlandia nella prima di due gare per la qualificazione a Euro 2020. L’obiettivo è fondamentale per gli azzurri, che già non hanno potuto essere presenti a Russia 2018. Il torneo sarà organizzato per la prima volta […] L'articolo Euro 2020 a Roma, Totti e Vialli saranno ambasciatori degli azzurri è stato realizzato ...

Totti e Viali ambasciatori di Roma Euro 2020 : ... volto a rendere l'attività di volontariato un fattore di integrazione e inclusione per tutti coloro che desiderano avvicinarsi, spinti da passione o curiosità, al mondo del calcio. L'obiettivo ...

Euro 2020 a Roma - la Figc annuncia Totti e Vialli come ambasciatori : "Due campioni, due bandiere, due fuoriclasse, due esempi... da adesso anche due ambasciatori". Con queste parole su Twitter e una foto che li ritrae con la maglia della Nazionale , la Figc ha ...

Roma Euro 2020 - la Figc nomina come ambasciatori Francesco Totti e Gianluca Vialli : Totti e Vialli sono stati selezionati dalla Figc rispettivamente come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma Due leggende azzurre saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. Si tratta di Francesco Totti e Gianluca Vialli, scelti rispettivamente dalla Figc come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma. Carlo Cozzoli/LaPresse L’annuncio è stato dato a Coverciano in occasione della presentazione del ...

Euro 2020 - Totti e Vialli saranno ambasciatori di Roma : Roma - In ottemperanza alle richieste Uefa per i prossimi Europei , la Figc ha fatto sapere che ha nominato quest'oggi due ambasciatori per la città di Roma che ospiterà le partite per l' Italia nel ...

Roma - ecco la Totti Championship League : chi vince sfida l'ex capitano negli eSports : Francesco , insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

Roma - ecco la Totti Championship League : chi vince sfida l'ex capitano : Francesco , insomma, sbarca nel mondo degli sport virtuali. l'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che ...

eSport – Arriva la Totti Championship League : l’annuncio dell’ex capitano della Roma : Francesco Totti inaugura la prima lega di eSport a suo nome: l’annuncio sui social “Sono contento di presentarvi la prima lega di eSport con il mio nome in collaborazione con Virtual Pro League“. Con questo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, l’ex capitano della Roma, oggi dirigente, Francesco Totti, ha svelato di aver inaugurato la prima lega virtuale con il suo nome: la Totti Championship League. ...

Fischiano le orecchie di Totti - Szczesny gli rifila l’ennesima frecciata : “De Rossi era il vero capitano della Roma” : Il portiere polacco è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, lanciando una frecciata a Francesco Totti Wojciech Szczesny continua a far infuriare la Roma e i suoi tifosi, lanciando frecciate all’indirizzo di Francesco Totti. Qualche giorno fa il portiere polacco aveva sottolineato come Pinsoglio avesse vinto più scudetti dell’ex capitano giallorosso pur giocando solo 22 minuti, mentre adesso l’attenzione si è ...

Szczesny - frecciata a Totti : 'Il vero capitano della Roma era De Rossi' : Quest'anno ha ereditato definitivamente il ruolo di portiere titolare della Juventus da Gigi Buffon, dopo la stagione vissuta insieme al portiere italiano lo scorso anno. Wojciech Szczesny si gode il ...

Roma - l'omaggio di Venditti a Totti sulle note di Giulio Cesare : Roma - Un altro grande successo per Antonello Venditti , che ha fatto il pienone anche negli ultimi due concerti a Roma , per celebrare i suoi 70 anni. E come ormai consuetudine, non poteva mancare l'...