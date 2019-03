Roma Nuovo Piano Urbano Mobilità Sostenibile | ascolto Municipi

Romania : Alleanza 2020 Usr-Plus interessata a creazione nuovo gruppo pro-europeo a Bruxelles : "L'Alleanza Usr-Plus propone una boccata d'aria fresca in politica, con nuove persone, orientate alla carriera e competenti. A livello europeo, siamo interessati a un gruppo che da un giorno all'...

Indagine della Procura e nuovo stadio della Roma : due vicende da tenere separate : L’inchiesta sulla corruzione nella vicenda dello stadio della As Roma è paradigmatica dei mali del sistema Italia e rischia di rallentare ulteriormente un progetto da 1,1 miliardi (di cui 300 circa per l’impianto sportivo) ...

Francesco Taskayali stasera alla Casa del Jazz di Roma con Homecoming - il nuovo album del compositore : Pianista e compositore, ma soprattutto giovane e talentuoso cittadino del mondo, Francesco Taskayali e pronto a celebrare la piu recente tappa del suo cammino artistico con l'uscita, il 22 marzo , ...

Consiglieri di Roma - ascoltate il mio appello : fermate il progetto del nuovo stadio! : Cari Consiglieri capitolini, vi scrivo rammaricandomi di non essere là con voi a condividere questo momento difficile per il Movimento Romano. La paradossale vicenda che coinvolge tristemente Marcello De Vito ha portato alla luce la peggiore delle preoccupazioni che possa turbare i sonni di un amministratore: quella di dare il benestare a un’opera gigantesca che sia realizzata non per portare vantaggio alla propria cittadinanza, ma solo ...

È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo : l’annuncio dopo l’ “invasione” di Roma e Milano : "La primavera è giunta e sta per arrivare anche il mio quinto disco", così Coez comunica il rilascio del nuovo album di inediti, il cui annuncio è stato anticipato da una serie di manifesti misteriosi tra le strade, i bus e i tram di Roma e di Milano. È sempre bello, questo il titolo del nuovo progetto discografico di Coez che riprende il titolo dal singolo omonimo già disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, uscirà il 29 ...

Inchiesta sul nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia| : L’accusa è di corruzione nell’Inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito

Merci è il nuovo singolo di Carl Brave tra Roma - Londra e Parigi : i prossimi concerti fino ad agosto : Sarà in radio da venerdì 22 marzo il nuovo singolo di Carl Brave, Merci. Il brano è il nuovo estratto dall'album Notti Brave (After), rilasciato in seguito a Notti Brave, certificato disco di platino, ed è tra le canzoni in scaletta nella tournée attuale di Carl Brave. Carl Brave è infatti in tour nei teatri d'Italia con una serie di eventi sold out nelle principali città. A seguire intraprenderà la tournée estiva per la quale i biglietti ...

Baldissoni : 'Nuovo stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

Fiumicino - da giugno nuovo volo Roma-Hangzhou con Air China : Dal 12 giugno partirà dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il nuovo collegamento diretto Roma-Hangzhou, operato da Air China.

Nuovo stadio Roma - Baldissoni tuona : “diritto di costruire è già acquisito - no complicazioni” : Nuovo stadio Roma, Mauro Baldissoni ha parlato a seguito dell’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito “Sullo stadio della Roma come procedura amministrativa non possono esserci dubbi, è un diritto acquisito. La Roma non ha aspettative, ma diritti a vederlo realizzato nei tempi più rapidi possibili“. Lo dice il vice presidente della Roma, Mauro Baldissoni, commentando ai microfoni di Sky la ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...