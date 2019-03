Roma | Gasparri | ' grillini sognavano funivie ma chiudono la metro'

Roma : Gasparri - 'Bonafede minimizza perché avverte pericolo' (2) : (AdnKronos) - "Io credo che la magistratura si dovrebbe occupare anche di questi due personaggi. perché hanno segnalato questa persona? Quali sono i loro legami con Lanzalone? Questo Lanzalone conosceva anche Grillo ed altri esponenti di questo movimento? A Roma -conclude Gasparri- siamo appena all’

Roma : Gasparri - 'Bonafede minimizza perché avverte pericolo' : Roma, 23 mar. (AdnKronos) - “È veramente da irresponsabili l’atteggiamento del cosiddetto ministro della Giustizia Bonafede, che cerca di minimizzare la portata degli scandali che stanno travolgendo il suo partito grillino a Roma". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Oltre ad

Roma : Gasparri - 'Raggi in stato confusionale - servirebbe visita medica' : Roma, 22 mar. (AdnKronos) - “Domani al congresso Romano di Forza Italia parlerò forte e chiaro. Il sindaco Raggi ha due alternative: o se ne va subito o sarà il popolo Romano a cacciarla al più presto. I suoi proclami sui social sono provocatori, temerari, intollerabili. Dopo il disastro morale che

Roma - Gasparri a valanga sulla proprietà : “#bastaPallotta” [FOTO] : Se dopo Porto-Roma in tanti se la sono presi con l’arbitro Cakir, di diverso avviso è Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia, tifoso Romanista, è molto critico nei confronti della proprietà giallorossa, rea a suo dire di essere poco presente. Attraverso un tweet nel suo profilo ufficiale, ecco le parole del politico italiano: “Pronto #Boston ? La @OfficialASRoma merita una proprietà vera e presente, più calcio meno ...

Roma in crisi - le bordate di Maurizio Gasparri : Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia e Presidente della Giunta per le immunità parlamentari, è intervenuto su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla debacle della Roma in Coppa Italia, i giallorossi hanno perso con l’umiliante 7-1 contro la Fiorentina sfuma così un altro obiettivo. “Siccome Pallotta sta in America gli direi di rimanerci a vita. Mi dispiace che il tonfo drammatico di ieri sera sia ...