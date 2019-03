Roma | emergenza senza fine | si fa male anche El Shaarawy

Maltempo in Emilia-Romagna : dichiarato lo stato di emergenza : “La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ad inizio febbraio è una buona notizia. Ora attendiamo che la deliberazione assunta ieri dal Consiglio dei ministri sia pubblicata per avere conferma dello stanziamento iniziale di risorse destinate ad affrontare l’emergenza e conoscere le modalità fissate per il primo rimborso dei danni a cittadini e imprese”. Così Paola Gazzolo, assessore ...

Roma-Empoli 2-1 - nell'emergenza El Shaarawy e Schick lanciano Ranieri : Ansa, La Roma del nuovo corso Ranieri soffre, ma vince. Batte 2-1 l'Empoli nel posticipo della 27ª giornata nonostante l'emergenza infortuni e la stanchezza dopo il ko ai supplementari in Portogallo. ...

Roma - Ranieri alle prese con l'emergenza : anche Zaniolo rischia di saltare l'Empoli : Roma - Non ha fatto in tempo a riprendere il timone della Roma , che già deve fronteggiare un mare in tempesta. Archiviate le prime 24 ore scandite da sorrisi, strette di mano e incontri, Claudio ...

Zaniolo - infortunio al polpaccio : Roma in emergenza. A breve gli esami : Dopo gli infortuni a Manolas , De Rossi e Pellegrini , Under e Pastore , per la sua "prima" della nuova avventura sulla panchina della Roma, Claudio Ranieri potrebbe non avere a disposizione anche ...

Roma - infortunio per Manolas : tre settimane di stop - è emergenza in difesa : Si ferma ancora, Kostas Manolas, per un problema fisico. Gli ultimi esami medici hanno dato come prognosi tre settimane di stop per il difensore greco, che dunque tornerà a disposizione soltanto dopo ...

Convegno di Emergenza Sorrisi : 'come aiutarli nel loro paese' oggi a Roma : "Questo modus operandi coincide sia con la politica dell'Ordine dei medici di Roma e la sua Area Affari Esteri sia con quella promossa da Amsi"- spiega il Professor Aodi. "E' prioritario aiutare i ...

Maltempo - emergenza a Roma : “Massima attenzione nelle aree alberate - parchi e cimiteri chiusi” : “Massima attenzione e cautela in particolare nelle aree e nei tratti caratterizzati dalla presenza di alberature”. E’ l’invito del Campidoglio per le forti raffiche di vento che stanno interessando il centro Italia. Operatori del Servizio Giardini e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono operativi lungo le strade per fronteggiare eventuali criticità e per assicurare una viabilità sicura. Gli interventi erano ...

Smog - è emergenza stop ai diesel Euro 4 in molti comuni di Piemonte - Lombardia - Veneto ed Emilia Romagna : TORNA l'emergenza Smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da oggi, martedì, e fino a giovedì ...

Maltempo Emilia Romagna : firmata richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato questa mattina la richiesta di stato d’emergenza nazionale per i danni causati dal Maltempo nell’ultimo fine settimana, subito dopo inviata al Governo. A una prima stima, i danni superano i 22 milioni di euro: si tratta delle spese per soccorso, assistenza alla popolazione e ai cittadini, interventi di somma urgenza eseguiti o in corso. Quella definitiva verrà completata ...

Maltempo - terminata la fase di emergenza in Emilia-Romagna : inizia la conta dei danni : “Un grazie a tutti coloro che hanno prestato soccorso e che sono tuttora al lavoro per gli interventi di emergenza e per riportare la situazione a un minimo di normalità. Insieme alle Prefetture, alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alle Polizie locali e a tutto il sistema di Protezione civile, moltiplicheremo gli sforzi, oltre a quello che si sta facendo: su questo siamo vicino alle sindache e ai sindaci dei Comuni ...

L'emergenza rifiuti a Roma fa litigare Zingaretti e Raggi : La presentazione delle linee guida del nuovo piano regionale del Lazio sui rifiuti, che arriva a 7 anni di distanza dall'approvazione del precedente, ha riacceso la contesa tra la Regione a guida Pd e il Campidoglio a 5 Stelle in materia di smaltimento dell'immondizia. Una disputa che si trascina da due anni e mezzo e si alimenta a colpi di dichiarazioni polemiche, malintesi e forzature che nella sostanza non spostano di un millimetro la ...

