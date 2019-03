Roma | centro quasi isolato per chiusura delle stazioni metro

Caos metro a Roma - sequestrata la stazione Barberini. Dopo Repubblica - chiusa anche Spagna : centro isolato : Caos metro a Roma. Con la chiusura della stazione Spagna della linea A della metro di Roma diventano tre le stazioni fuori servizio nella Capitale a causa di un guasto alle scale mobili. E sono tutte...

Stazione Termini - Paura in centro a Roma : minaccia i passanti con una pala : P aura fra Termini e via Cavour dove questa mattina una persona ha minacciato i passanti con una bottiglia rotta e con una pala dopo aver tentato una rapina . Tutto è iniziato questa mattina intorno ...

Casamonica : confisca locali centro Roma : ANSA, - Roma, 21 MAR - confiscati dalla polizia beni per un valore di 30 milioni di euro ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti di cosche della 'ndrangheta. Si tratta di beni e ...

Appartamenti - auto di lusso e locali nel Centro di Roma : sequestro da 30 milioni ai Casamonica e alla 'ndrangheta : Dieci Appartamenti, 24 auto anche di lusso, 21 tra società e imprese e 25 complessi aziendali. Beni per 30 milioni di euro sono stati confiscati ad appartenenti alla famiglia Casamonica e a esponenti ...

Roma : casa chiusa in finto ‘centro massaggi’ - donna arrestata : Roma – Orario no stop, la porta di un negozio su strada in via del casaletto era sempre aperta per i clienti disposti a pagare per qualche minuto di intimita’ con una donna cinese che si prostituiva. Tariffe dai 30 ai 70 euro a seconda delle richieste e la possibilita’ di scegliere fra ragazze diverse, che venivano cambiate periodicamente e che garantivano un’entrata mensile di migliaia di euro alla maitresse, una donna ...

Proposta di matrimonio al centro commerciale - ma la scena Romantica si conclude con l'arresto : Il capo della polizia locale, Mustafa Nuruzi, ha difeso l'operato degli agenti: 'Non è accettabile che consuetudini di altri posti del mondo vengano messe in atto senza tenero conto della cultura e ...

La Cirinnà contro i cattolici : ma grazie al gruppo cattolico pagava casa in centro a Roma 360' al mese : Già, perché la Cirinnà, che si dichiara una atea a tutti gli effetti, secondo la quale le questioni divine, nella specie, cattoliche, dovrebbero stare fuori dalla sensibilità politica italiana, e che ...

Tennis – Djokovic fa chiarezza sul suo futuro : “mi concentro sui tornei importanti - vorrei giocare a Roma ma…” : Novak Djokovic svela alcuni dei suoi programmi per il futuro: il Tennista serbo spiega di volersi concentrare solo sui grandi tornei per concedere più spazio alla sua famiglia Numero 1 al mondo, campione negli ultimi 3 Slam giocati, Novak Djokovic è tornato alla grande nel circuito maschile dopo il problema al gomito che sembrava poterne mettere a rischio la carriera. Volgendo lo sguardo al suo futuro, il campione serbo svela di voler dare ...

Infortunio De Rossi - tegola Roma - il centrocampista lascia il campo : Infortunio De Rossi – La Roma è in campo nel ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League, i gialloRossi affrontano il Porto, all’intervallo il risultato è fermo sull’1-1. I padroni di casa passano in vantaggio con Soares, poi grande reazione da parte della Roma, calcio di rigore per un fallo su Perotti, De Rossi non sbaglia e spiazza Casillas. Poco prima della fine del primo tempo tegola per la Roma, ...

Terremoto Roma : individuata la faglia che ruppe il Colosseo - è la stessa del sisma in Centro Italia : Era il 443 d.C. quando un fortissimo Terremoto colpì Roma e danneggio gravemente il Colosseo che da allora presenta una parte delle arcate esterne crollate: un nuovo studio ha adesso individuato la faglia che attivò la catastrofe. Si tratta del sistema di faglie del Monte Vettore, divenuto tristemente noto a tutti nel 2016 durante i forti terremoti in Centro Italia. Le origini di quella scossa, che ha dato all’anfiteatro Flavio la classica ...

Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan - dopo 10 anni al via progetto di riqualificazione nel centro di Roma : 7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione destinati alla rinascita di due cinema della città Nuova vita per l’ex cinema Metropolitan in via del Corso. Al via la riqualificazione dello spazio nel cuore del Rione Campo Marzio dopo 10 anni di abbandono e degrado nel centro di Roma. L’intervento permetterà da una parte di riqualificare uno spazio abbandonato da anni in una delle vie più famose della città a due passi da Piazza del Popolo ...

Tappeto di nebbia grigia su Roma e Centro Italia. Vediamo cosa è : Da questa mattina una nebbia grigia e pesante è calata su Roma e tante altre zone del Centro-nord Italia dovuta ad un invecchiamento dell’alta pressione. Si crea così un ristagno d’aria con aumento di umidità e fitta nebbia. Un evento che sta interessando principalmente il Centro Italia nel versante tirrenico. Toscana e Lazio sono sotto un grigiore rafforzato anche da fitti banchi di nebbia. Questo sta provocando minore visibilità e ...

Pd Roma : preoccupati per astensione 5S su mozione centro ‘Lucha y Siesta’ : Roma – “L’astensione del M5S alla mozione presentata da Stefano Fassina sul centro ‘Lucha y Siesta’ oggi in Assemblea Capitolina ci preoccupa. Dopo quanto accaduto alla Casa Internazionale delle Donne, oggi ci troviamo in una situazione molto simile: i luoghi e i presidi che tutelano le donne sono punti di riferimento sociali e culturali per tutta Roma, non possono apparire sempre come un problema. Siamo ...

ANAS - la mobilità autonoma al centro di un simposio a Roma : La guida autonoma sarà al centro di un incontro a Roma, venerdì 1° marzo , un momento di confronto fra addetti dle settore e delle costruzioni. Il SEMA - simposio Eclettico della mobilità autonoma ha ...