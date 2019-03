Roma alla canna del gas | ma anche le opposizioni cosa fanno?

Metro Roma : tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile : La stazione Barberini della linea A della Metropolitana di Roma e’ stata posta sotto sequestro, a quanto si apprende, dopo l’incidente che giovedì scorso ha causato la rottura di un gradino di una scala mobile. La stazione Barberini e’ ora chiusa all’accesso agli utenti, cosi’ come la vicina fermata Repubblica, sotto sequestro da ottobre 2018 in seguito all’incidente a una scala mobile, che in quel caso aveva ...

Stadio della Roma - l'inchiesta si allarga : indagato anche l'ad di Acea : Si allarga l'inchiesta sullo Stadio della Roma. anche l'amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati della procura della Capitale nell'...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contRomanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

LIVE Svezia-Romania - dalla Friends Arena di Solna aggiornamenti in tempo reale : 16.00: aggiornamenti in tempo reale con formazioni ufficiali di Svezia-Romania e le ultime novità dal Friends Arena di Solna. Svezia-Romania, la presentazione del match Sembrerà strano, ma l'addio alla nazionale da parte di Zlatan Ibrahimovic, punta di diamante della selezione scandinava, è coinciso con il "magic moment" della Nazionale guidata da Janne Andersson, che nell'ultimo anno si è tolta la soddisfazione di eliminare l'Italia dagli ...

Roma - i rapper Traffik e Gallagher arrestati per rapina : arrestati i rapper Romani Traffik e Gallagher , al secolo Gianmarco Fagà e Gabriele Magi, di 23 e 25 anni. Noti nello scenario 'Trap' e 'Hip hop', i due sono finiti ai domiciliari con l'accusa di ...

Traffik e Gallagher arrestati a Roma : i trapper hanno rapinato 4 fan : 'Ci fate gli autografi?'. E scatta la furia sui fan, tra cui una minorenne, tra minacce, aggressioni, furti e inseguimenti. Due famosi rapper Romani, Traffik e Gallagher, di 23 e 25 anni, sono stati ...

Aggrediscono e rapinano tre fan e picchiano un bengalese : arrestati Traffik e Gallagher - rapper Romani : Due rapper romani, di 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Roma con l'accusa di rapina aggravata dall'uso di armi ai danni di quattro persone, una delle quali minorenne, dai Carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura.Noti nello scenario "Trap" e "Hip hop" come "Traffik" e "Gallagher" sono accusati di aver aggredito la sera del 23 febbraio scorso tre ragazzi ...

Xi Jinping a Roma - parata di ministri e industriali alla cena al Quirinale : E poi i ministri dell'Economia Giovanni Tria e della Difesa Elisabetta Trenta, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'ex primo cittadino Francesco Rutelli ...

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Gallagher e Traffik - i rapper arrestati a Roma : rapinati 4 fan - picchiato un bengalese : Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della...

Di Francesco alla Fiorentina/ Calciomercato : dopo l'esonero a Roma una nuova chance : Di Francesco alla Fiorentina è un'idea che circola in queste ore e che potrebbe portare il tecnico ad avere una seconda chance dopo l'esonero a Roma.

Francesco Taskayali stasera alla Casa del Jazz di Roma con Homecoming - il nuovo album del compositore : Pianista e compositore, ma soprattutto giovane e talentuoso cittadino del mondo, Francesco Taskayali e pronto a celebrare la piu recente tappa del suo cammino artistico con l'uscita, il 22 marzo , ...

Roma - ufficiale la presenza in estate alla International Champions Cup 2019 : La Roma prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso; per il club si tratterà della quarta ...

Berdini : Raggi desista - stadio si faccia ma in posto congeniale a città e alla Roma : Roma – Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma con la Giunta guidata da Virginia Raggi, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano. Sull’arresto di Marcello De Vito e l’inchiesta sul nuovo stadio ...