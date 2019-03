Rimini dichiara guerra alla plastica | stop nella spiaggia e mense

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019)e al fumo in. La ‘rivoluzione’ arriverà con un’ordinanza balneare che a breve uscirà dal Comune, come ha anticipato lo stesso Palazzo Garampi ad alcune testate locali, e sarà applicata già da questa estate.Si tratta di due divieti studiati nelle scorse settimane e che segnano una svolta ‘green’ per la città romagnola. Due settimane fa infatti il Comune ha annunciato il veto assoluto, dal prossimo anno scolastico, di utilizzare nellescolastiche piatti e bicchieri diOra loa cannucce e bicchieri dimonouso arriverà anche incon la prossima ordinanza balneare che formalizzerà, come già anticipato, anche il divieto di fumo sulle spiagge libere e sul bagnasciuga. Da quest’estate sulle spiagge riminesi si potranno utilizzare quindi solo bicchieri ...

