Riccardo Scamarcio è Lo Spietato | criminale senza scrupoli nella Milano da

A metà strada fra il Jordan Belford di The Wolf of Wall Street e Il Freddo di Romanzo Criminale, Santo Russo si muove per le strade di Milano con l'abito fatto su misura e il calcio della pistola che spunta fuori dalla tasca. È cresciuto ...

Riccardo Scamarcio è 'Lo spietato' : dal 19 aprile su Netflix : 'Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse. La mia filosofia era sempre stata questa: non fare mai niente per niente'. Inizia con queste parole e la voce di ...

Una piccola impresa meridionale : il film di Rocco Papaleo con Riccardo Scamarcio stasera su Canale 5 : Alle 21.20 su Canale 5 tutti davanti alla tv per vedere l'opera seconda della star maschile del Dopofestival di Sanremo 2019 nei panni di un prete spretato.

Pericle il nero : trama - cast e curiosità del film con Riccardo Scamarcio : In prima serata su Rai3, martedì 5 febbraio va in onda Pericle il nero, pellicola diretta da Stefano Mordini e uscita al cinema nel 2016. Pericle il nero: trailer Pericle il nero: trama Pericle Scalzone, detto Il nero, di lavoro “fa il mazzo alla gente” per conto di Don Luigi, boss camorrista emigrato in Belgio. Durante una spedizione punitiva per conto del boss, Pericle commette un grave errore. Scatta la sua condanna a morte. In ...