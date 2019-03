Reggio Emilia | ghanesi lo circoncidono a casa | muore bimbo di 4 mesi

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) I genitori, due, ha deciso di circoncidere il neonato che aveva appena quattro. Lo hanno fatto in, in modo rudimentale, senza pensare che qualcosa potesse andare storto. E, quando la situazione si è messa al peggio, sono corsi in ospedale. Quando, però, sono arrivati al Sant'Orsola di Bologna per il piccino non c'è stato molto da fare e, nella notte tra venerdì e sabato scorso, è morto. Non è la prima volta che all'interno di famiglie africane la circoncisione porta alla morte del bambino e sul caso la procura reggiana si è già messa al lavoro aprendo un fascicolo per omicidio colposo.Venerdì scorso, come ricostruito dal Resto del Carlino, sono stati gli stessi genitori a provare a circoncidere il figlio nato da appena quattro. Il piccolo, però, è andato in arresto cardiaco e i duelo hanno caricato in macchina per portarlo all'ospedale di Scandiano, ...

