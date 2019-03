Reggio Calabria | domenica di sangue | giovane accoltella e uccide il padre

Reggio Calabria - al via le selezioni per 200 posti di lavoro in vista dell'estate nella regione [INFO E DETTAGLI] : ..., capi villaggio, con almeno 5 anni di esperienza come responsabile, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio spettacoli,, responsabili diurna, coreografi, ...

Incidente nella notte a Reggio Calabria : morti a 18 anni Cristian e Michele - amici inseparabili : frontale nella notte a : morti due diciottenni. I due giovani, Cristian Galatà e Michele Varone , poco più che diciottenni, sono morti la notte scorsa in un Incidente stradale, con uno scontro ...

Reggio Calabria : al via le "Giornate dell'orgoglio sanrobertese" a Parigi : ... dove a Novara centinaia di sanrobertesi si ritrovarono da ogni parte d'Europa, e qualcuno persino dagli Stati Uniti, e dopo l'indimenticabile "Giubileo dei sanrobertesi nel mondo" che la scorsa ...

Reggio Calabria - Falcomatà : 'difendiamo gli interessi dei reggini. Contro l'ipotesi di dissesto combatteremo sino in fondo' : ... a causa degli effetti della pregressa fallimentare gestione delle finanze comunali, di fronte ad una nuova mortificazione, che peraltro avrebbe effetti pesanti sull'economia cittadina. Naturalmente ...

Arte contro il razzismo - a Reggio Calabria l'installazione di Gabriele Pellerone : Un flashmob artistico per dire no a ogni discriminazione razziale. Così lo ha definito Gabriele Pellerone, tattoo artist di Reggio Calabria che, in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione ...

Reggio Calabria - viceprefetto condannato per violenza sessuale ma per i giudici è “un caso di minore gravità” : Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Bagnara la prefettura di Reggio Calabria e il ministero dell’Interno gli avevano dato il compito di guidare la terna dei commissari che doveva gestire e risanare l’ente. Il viceprefetto Antonio Contarino, oggi in pensione, è stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale perché “ha approfittato della sua posizione per strofinare le proprie mani ...

Rapita e uccisa a Reggio Calabria - svolta dopo 3 anni : indagato per omicidio il cognato di Maria : Sarebbe ad una svolta il caso della sparizione di Maria Chindamo, la 44enne di Laureana di Borrello, avvenuta il 5 maggio del 2016 nei pressi della sua azienda agricola sita a cavallo tra i territori di Limbadi e la stessa Laureana.Secondo quanto riferisce il settimanale "Giallo", in edicola da oggi, ci sarebbero almeno tre persone indagate nella vicenda e una di queste sarebbe il cognato della donna nei cui confronti sarebbero state mosse dalla ...

Reggio Calabria - il sindaco incontra i rappresentanti delle impresa reggine : 'evitare il dissesto e rilanciare il comparto produttivo' : ... atteso che le eventuali responsabilità ricadrebbero non su chi ha esteso la dichiarazione di dissesto ma su chi lo ha provocato, ma perchè riteniamo che sarebbe un duro colpo all'economia cittadina ...

Il Questore della Provincia di Reggio Calabria emette 2 provvedimenti di d.a.spo : Un’altra decisa risposta del Questore della Provincia di Reggio Calabria dopo i disordini avvenuti rispettivamente all’interno del campo sportivo di Fiumara di Muro (RC). In data 28 febbraio u.s. sono stati emessi due provvedimenti di d.a.spo., per la durata di anni quattro ciascuno, nei confronti di O.V. cl.’56, presidente della “A.S.D. San Roberto Fiumara” e C.V. cl.’80, giocatore della stessa squadra di calcio, responsabili dei ...

Equinozio di Primavera 2019 un evento imperdibile al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : L’Equinozio di Primavera è l’istante che chiude, astronomicamente, la stagione invernale. Nell’accezione comune l’evento si verifica ogni 21 marzo: non è sempre così! La data di questo evento astronomico non è fissa e può cadere tra il 19 e il 21 marzo. L’Equinozio di Primavera 2019, infatti, sarà il 20 marzo e precisamente alle 22.58 dei nostri orologi. La “colpa”, se così si può chiamare, è da ricercare nel moto di rivoluzione del nostro ...

Sciolta l'Asp di Reggio Calabria - Calandruccio : 'bene la venuta dei Commissari' : Non è possibile che la politica Regionale e locale tutta non si accorge di tutto questo massacro sociale e nulla fa per rimediare per trovare delle soluzioni alternative al fine di dimostrare ...

L’Amore che Torni Tour Indoor 2019 dei Negramaro fa tremare il PalaCalafiore di Reggio Calabria : Giuliano Sangiorgi lascia tutti… Senza Fiato [GALLERY] : Uno spettacolo unico, da mozzare il Fiato: grande festa ieri sera nella tappa di Reggio Calabria dell'”Amore che Torni Tour Indoor 2019″ dei Negramaro “L’espressione di un artista è la sua anima resa manifesta“, diceva Bruce Lee. Ed è proprio questa la capacità di Giuliano Sangiorgi quando si trova sul suo palco davanti ai suoi fan. Un’anima speciale, dalle mille sfaccettature, che lascia letteralmente ...

Reggio Calabria - lex marito le aveva dato fuoco : "Sono fortunata a essere donna - non mi faccio spezzare le ali" : "Mi ritengo fortunata di essere donna. Noi non ci dobbiamo mai arrendere e permettere a nessuno di spezzarci le ali, che sono poi quelle che fanno volare e sognare. Lo dobbiamo fare per noi, per le ...

DIRETTA VIBONESE RENDE/ Streaming video e tv : nessun paReggio nel derby di Calabria : DIRETTA VIBONESE RENDE Streaming video tv, quote e risultato live del match della trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.