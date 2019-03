Recensione Orbi e Orbi Voice di Netgear | come dire addio ai problemi di segnale WiFi in

Recensione Netgear RBS40V Orbi Voice : Nell’ultimo periodo abbiamo testato molti prodotti Netgear, tra cui il sistema Wi-Fi Mesh Netgear Orbi RBK50 che mi ha reso davvero soddisfatto del suo perfetto funzionamento di ripetizione del segnale. Non finisce qui. Hanno creato una chicca chiamata Netgear Orbi Voice che funziona da “Satellite” in modo da collegarlo al sistema Mesh Orbi di casa. Ovviamente non è solo un ripetitore, ma ha tante altre funzioni che scoprirete ...