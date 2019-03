Real Madrid | Casemiro e la mancanza di Cristiano Ronaldo

De Ligt-Juventus - il Real Madrid si inserisce nell’affare : i dettagli : DE LIGT JUVENTUS – Una stagione incredibile, con il suo Ajax pronto a sfidare la Juventus nei quarti di finale di Champions League e cercare di ripetere l’impresa fatta nel precedente turno contro i campioni in carica del Real Madrid. Matthijs de Ligt è il simbolo dell’Ajax di Erik ten Hag, con il futuro che però tiene con il fiato sospeso tutti i […] More

Calciomercato - Hazard-Real Madrid : il Chelsea chiede 115 milioni : Il Chelsea potrebbe privarsi di Eden Hazard. I tabloid iberici e inglesi sono sicuri che il fantasista belga si trasferirà in estate al Real Madrid.Secondo la stampa iberica (Ok Diario) e britannica (Sun), il Real Madrid avrebbe già raggiunto un accordo con Eden Hazard, ma non con il Chelsea.Il fantasista belga è sul piede di partenza da diverso tempo e la sua volontà di cambiare aria era emersa già nel finale della scorsa stagione. La ...

Mercato Real Madrid - vicino il colpaccio : c’è l’accordo per Hazard [CIFRE e DETTAGLI] : Il Real Madrid ha intenzione di riscattare la deludente stagione, i Blancos sono fuori da ogni competizione ed adesso pensano al prossimo Mercato, ad un passo un colpaccio. Pronti centoquindici milioni al Chelsea ed un quinquennale da 16 e mezzo ad Eden Hazard, i Blancos sono ad un passo dal piazzare il grande colpo. Secondo la stampa spagnola l’intesa con il calciatore già sarebbe stata raggiunta, adesso servirebbe solo trovare ...

Hazard Real Madrid c’è l’accordo : 115 milioni di euro al Chelsea : Hazard Real Madrid – Centoquindici milioni al Chelsea, un quinquennale da 16 e mezzo al giocatore: sarebbero questi i punti dell’accordo tra Eden Hazard e il Real Madrid, pronto a portare la prossima estate al Bernabeu il centrocampista offensivo belga. Hazard Real Madrid i dettagli dell’accordo Per la stampa iberica (‘Ok Diario’) e britannica (‘Sun’) […] L'articolo Hazard Real Madrid c’è ...

Pogba Real Madrid - il calciatore vuole le Merengues : Pogba Real Madrid – Paul Pogba vuole il Real Madrid. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Marca’, secondo cui il giocatore ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. I dettagli dell’operazione Il problema vero, scrive ancora il quotidiano sportivo, sarà convincere il Manchester United, proprietario del cartellino, […] L'articolo Pogba Real Madrid, il ...

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Isco Napoli - il club azzurro sogna il centrocampista del Real Madrid : Isco Napoli – Non è ancora tempo di calciomercato, ma in casa Napoli la dirigenza del club sembra essere già in pieno lavoro per cercare di rinforzare la rosa che avrà a disposizione il tecnico Carlo Ancelotti la prossima stagione. E in questo senso potrebbe giungere un grande colpo a sorpresa. A lanciare questa indiscrezione […] L'articolo Isco Napoli, il club azzurro sogna il centrocampista del Real Madrid proviene da Serie A News ...

Real Madrid - clausole rescissorie esagerate : ma i 500 milioni di Varane non sono record [DETTAGLI] : Filtra da più parti con insistenza, da un po’ di giorni, la notizia secondo cui Varane voglia lasciare il Real Madrid. Prima le indiscrezioni, poi la confessione che lo stesso difensore avrebbe fatto ai compagni circa l’addio questa estate. Secondo il Mundo Deportivo potrebbe essere solo una tattica per farsi aumentare l’ingaggio. Nel frattempo, la stessa società madrilena ha fatto ben capire che chiunque volesse ...

Real Madrid - Bale mette le cose in chiaro : “il mio rapporto con Ronaldo? Dette un sacco di falsità” : Il giocatore gallese ha parlato del suo ex compagno di squadra, facendo chiarezza sul loro rapporto Nessuna crisi e nessun rapporto incrinato, ma soltanto voci senza fondamento. Gareth Bale è tornato a parlare della sua amicizia con Cristiano Ronaldo, intervenendo ai microfoni di BT Sport per mettere in chiaro alcune cose. LaPresse/Reuters Quanto trapelato sul suo rapporto con CR7 ha fatto infuriare il gallese, che ha svelato la sua ...

Mercato Real Madrid - Varane va via : lo ha confessato lui stesso ai compagni : Sembra trovare conferme quanto già comunicato nei giorni scorsi in merito alla situazione Varane-Real Madrid. Il difensore francese, nonostante il ritorno di Zidane, pare voglia cambiare aria, anche se a “pesare” per lui c’è una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Marca, il campione del mondo avrebbe addirittura già comunicato ai compagni di squadra che a fine stagione chiederà la ...

Marca : «Varane ha comunicato a Zidane il suo addio al Real Madrid» : Neanche il ritorno di Zinedine Zidane ha modificato i piani di Varane, il tecnico sarebbe felice se il campione del mondo restasse in "blanco" ma, assicura il giornale spagnolo, intende rispettare la ...

Inter - per Icardi sempre possibile la cessione : su di lui Real Madrid e Juventus : In casa Inter sembra essere rientrato definitivamente il caso Mauro Icardi. Il centravanti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quaranta giorni in cui si è allenato da parte a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Tante le polemiche intorno all'attaccante di Rosario, che ha saltato gare importanti sia in Europa League che in campionato. E probabilmente non è un caso che ciò sia avvenuto dal momento in cui la società nerazzurra ...

Skriniar - il procuratore : «Real Madrid e Barcellona in pressing - ma Raiola...» : TORINO - ' Il Real Madrid vuole acquistarlo, così come il Barcellona, ??chiunque riuscirà a convincere l'Inter a lasciarlo andare lo prenderà quest'estate. Skriniar è un professionista modello e se il ...

Real Madrid - Bale : 'Ronaldo giocatore incredibile - non abbiamo mai avuto problemi' : Volevo diventare come Giggs" Nell'intervista a BT Sport, Bale ha anche ripercorso qualche tappa della sua carriera, a cominciare dal periodo al Tottenham: "Ho apprezzato tutto ciò che gli Spurs hanno ...