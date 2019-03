ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Non vorrei passare per il bastian contrario della situazione ma mi stupisce sapere che in questo Paese un bambino per aver lana debba compiere un gesto eroico. Spero chee suo padre non si offendano ma il giovane che giovedì scorso è riuscito è fare la primaal 112 per dare l’rme mentre l’autobus condotto dal senegalese stava prendendo la direzione di Linate, hainnel 2005 nonha fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi persona in pericolo: provare a chiamare i soccorsi.Quella classe di bambini non ha bisogno di targhe, di coppe ma di qualcuno che ora torni a riflettere con loro su quanto è accaduto: sul tema dell’odio, del rispetto dell’altro, del perdono (eventualmente), del vivere in un Paese dove può accadere un fatto che richiamamente il terrorismo.Bene ha fatto il ministro Marco ...

eziomauro : Ezio Mauro: 'Vogliono dare cittadinanza a Rami come concessione del sovrano e non un diritto' - Linkiesta : La corrispondenza fra virtù morali e diritto alla cittadinanza rivela tutto il razzismo di chi considera inferiore… - Noovyis : Un nuovo post (Rami ha diritto alla cittadinanza perché è nato in Italia non per una telefonata) è stato pubblicato… -