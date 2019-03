Qualificazioni Europei calcio 2020 | i risultati di oggi 24 marzo | Olanda-Germania 2-3

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019)domenica 24si sono giocate dieci partite valide per leaglidie non sono mancati ia sorpresa. Riflettori puntati sul big match traterminato per 2-3. I teutonici giocano in maniera spumeggiante in avvio di partita, sbloccano con Sane al 15′ su invito di Schulz e poi al 34′ Gnabry firma il raddoppio. Gli orange però ritornano in campo molto aggressivi dopo l’intervallo e in un quarto d’ora riescono a firmare il pareggio grazie a de Ligt che sfrutta l’assist di Depay poi autore del 2-2. Al 90′, però, Reus si inventa un passaggio da urlo per Schulz in area e arriva la vittoria dei tedeschi che agganciano l’al secondo posto nel girone a quota 3 punti (ma i teutonici hanno giocato una partita in meno) mentre al comando del gruppo C sale così l’Irlanda del Nord ...

