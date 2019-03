Puoi avere un casa in Italia a 60 euro | l' annuncio di una coppia inglese

ilgazzettino

(Di domenica 24 marzo 2019) Carapelle Calvisio, Abruzzo. Un borgo medioevale stupendo, in una regione indescrivibile. James Abbott e la sua compagna Lea si sono innamorati di questo incantevole angolo dell'centrale. Poi ...

NmargheNiki : RT @fabi976: Non voglio essere un pezzo di ricambio, qualcosa di cui ti accontenti perché non puoi avere l'originale. Io valgo più di così. - contu_f : @makkox @ilfoglio_it @castell32082033 In tutti i paesi del mondo la nazionalità, la lingua, la cultura, il DNA te l… - librodicarta : RT @fabi976: Non voglio essere un pezzo di ricambio, qualcosa di cui ti accontenti perché non puoi avere l'originale. Io valgo più di così. -