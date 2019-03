Prima rete con l’Italia per Barella | l’ultimo calciatore del Cagliari era stato Astori

Mediaset - vola lo share di Canale 5 : è la Prima rete italiana : Da tre settimane Auditel, Canale 5 è stabilmente prima rete italiana negli ascolti dell’intera giornata sia nel target commerciale 15-64 anni sia tra il pubblico totale, risultato quest’ultimo che va oltre ogni previsione e che mai è stato considerato un obiettivo aziendale. Nella settimana 24 feb

Il Silenzio dell’Acqua : padre di Grazia suicida - Laura con il prete Carlo Prima di morire : Ci stiamo avvicinando alla fine de Il Silenzio dell’Acqua e, nel corso dell’ultima puntata, la verità sulla morte di Laura emergerà quasi completamente. In base alle anticipazioni trapelate nelle ultime ore, appare chiaro che Giovanni, padre di Grazia, deciderà di togliersi la vita. Questo influirà sulle indagini, ma non sembra che sia lui il vero colpevole. Il Silenzio dell’Acqua: la morte di Giovanni ostacola le indagini Il padre della ...

Shoah - Liliana Segre insultata in rete dai negazionisti. “Noi pochi sopravvissuti siamo in Prima linea” : “Vecchia schifosa, hai imparato molto bene a memoria la tua bugia”. Questo è uno degli insulti ricevuti sul web dalla senatrice a vita Liliana Segre, testimone dell’Olocausto e sopravvissuta al campo di concentramento nazista di Auschwitz. Intervenendo all’Accademia dei Lincei a Roma, nella sede di Palazzo Corsini, la senatrice ha svelato di aver ricevuto insulti negazionisti e di averli denunciati alla polizia postale, ...

Al Fvg il Primato per la rete d'imprese agricole : Il Fvg è la regione italiana con il maggior numero di aziende agricole aderenti a una rete d'imprese senza personalità giuridica , 'rete contratto',: 878 . Rispetto allo scorso anno, inoltre, le ...

Fabio Fazio in diretta al Tg1 Prima di Macron - la frase sfuggita a molti : 'Come avrete...'. Bomba sulla Rai : Minuto 36 del Tg1 di domenica 3 marzo. Fabio Fazio si collega in diretta per annunciare l'evento degli eventi: l'intervista al presidente francese Emmanuel Macron a Che tempo che fa , registrata ...

Fabio Fazio in diretta al Tg1 Prima di Macron - la frase sfuggita a molti : "Come avrete...". Bomba sulla Rai : Minuto 36 del Tg1 di domenica 3 marzo. Fabio Fazio si collega in diretta per annunciare l'evento degli eventi: l'intervista al presidente francese Emmanuel Macron a Che tempo che fa, registrata direttamente a Parigi. Uno scoop che in Rai non pare abbiano accolto con gran festa. Basta pensare al fatt

Primarie Pd 2019 - i risultati in diretta. Zingaretti verso la segreteria : Va oltre le aspettative l' affluenza alle Primarie del Pd . Ai gazebo, allestiti in tutta Italia, e anche all'estero,, si sono registrate lunghe code tanto che è stato autorizzato l'uso delle ...

Primarie Pd - buona affluenza nei 34 seggi di Napoli : è corsa a tre per la segreteria : Sono partite con una forte partecipazione al voto le Primarie del Pd a Napoli. Stamattina davanti ai seggi cittadini, in particolare al Vomero e del centro storico, si sono formate lunghe code per...

Italia in Prima fila nella futura rete delle università Ue : Quest'ultima si basa su quattro programmi principali focalizzati su salute e cambiamenti demografici nei contesti urbani, l'Europa in un mondo che cambia, le trasformazioni di scienza e societ , la ...

Emiliano Sala - il Cardiff pretende il pagamento del calciatore morto. Ma la decenza viene Prima dei contratti : Una disgrazia che ha commosso tutto il mondo sportivo e non. Ma mentre negli stadi si osservava un minuto di silenzio per rendere omaggio a un ragazzo di 29 anni e i tifosi si recavano a depositare ...

Primarie Pd - Martina 'Segreteria unitaria'. No di Giachetti. E scoppia il caso Calenda-Crosetto : Politica Primarie Pd, ecco le roccaforti dei candidati: la mappa del voto dei circoli per regioni e città di GIOVANNA CASADIO Il nodo di fondo è anche quello delle future scelte di Matteo Renzi e ...

Il Segreto non va in onda in Prima serata domani su Rete 4 : ecco perché : Gioco di squadra per aiutare l'ammiraglia. Si può sintetizzare così la strategia adottata in casa Mediaset per la prima serata di domani, martedì 26 febbraio 2019; in occasione della eccezionale messa in onda di Segreti e delitti su Canale 5, Rete 4 si priverà di uno dei suoi gioiellini da prime time. Infatti, domani non è previsto in palinsesto Il Segreto, la soap spagnola che, evidentemente, avrebbe rischiato di rosicchiare qualche ...

Il Segreto anticipazioni : salta l’appuntamento in Prima serata su Rete4 : Il Segreto - Ibrahim Al Shami J. è Isaac Brutte notizie per i fan de Il Segreto. Questa settimana la soap spagnola dovrà rinunciare al consueto appuntamento in prima serata al martedì su Rete4. Una pausa dovuta ancora una volta a delle scelte di sinergia tra palinsesti delle reti del gruppo Mediaset. Martedì 26 febbraio su Canale5, rete sempre più in crisi in materia di ascolti, andrà, infatti, in onda una puntata speciale di Segreti e Delitti, ...

