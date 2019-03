Prato | tra canti e bandiere | la piazza piena contro Forza Nuova | “Dall’altra parte pochi

Prato - tensione tra presidio di Fn e antifascisti : Da una parte 200 persone di Forza Nuova contro l'immigrazione clandestina dall'altro i cinquemila che chiedevano il rispetto della legge che proibisce la ricostituizone del partito fascista

Prato - Jury Chechi mette all’asta i suoi trofei per salvare la sua prima palestra : In quella palestra ha vinto la sua prima coppa: era il 1976 e Jury Chechi, che aveva sette anni, aveva sbaragliato gli avversari nel campionato regionale. Oggi l’Etruria di Prato, che l’atleta ha frequentato ogni giorno per tanto tempo e dove adesso si allenano 90 ginnasti dai 6 ai 16 anni, ha bisogno di grandi lavori di manutenzione. L’impianto elettrico ha smesso di funzionare e il riscaldamento andrebbe sostituito. Così Jury Chechi, 49 ...

Prato - sesso tra insegnante e allievo : i diritti di madre - padri e bambino : Il test del Dna ha confermato che il padre del bambino nato dall’infermiera che dava ripetizioni di inglese è l’alunno oggi 15enne. La 35enne di Prato è stata sentita in procura e il verbale è stato secretato. Rigetta l’accusa di violenza sessuale che potrebbe esserci stata se il ragazzo al momento dei fatti non avesse ancora compiuto 14 anni. Il marito l’ha finora sostenuta, ma le cose potrebbe cambiare anche per lui, complice se avesse saputo ...

Toscana - centrodestra a rischio harakiri : in corsa per l’en plein a Firenze - Prato e Livorno - ma i partiti litigano sui candidati : Tra i corridoi di Palazzo Panciatichi, sede della Regione Toscana, ormai lo hanno ribattezzato “il paradosso del centrodestra”. Che, spiegato, significa: nel momento in cui il centrodestra toscano rischia di fare il pieno alle amministrative di maggio vincendo anche a Firenze, Prato e Livorno, si spacca sui candidati. Da mesi infatti i vertici regionali dei tre partiti della coalizione – Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – discutono e ...

Cassa depositi e prestiti - la cassaforte dei risparmi postali ha comPrato un’altra quota di Tim : è all’8 - 7% : La Cassa depositi e prestiti è salita all’8,7% del capitale di Telecom Italia, dal 7,1% a cui era arrivata il primo marzo. È quanto emerge da una comunicazione inviata nella tarda serata di venerdì alla Sec, la Consob americana. A metà febbraio la Cassaforte dei risparmi postali degli italiani che fa capo al ministero dell’Economia era stata autorizzata dal consiglio di amministrazione a salire fino al 10% del capital dell’ex ...

Hockey Prato : il dramma del capitano della Nazionale britannica Alex Danson - persa la capacità di leggere dopo un trauma cranico : Una storia davvero drammatica ha sconvolto il mondo dell’Hockey su prato interNazionale. Alex Danson, capitano della Nazionale britannica femminile, campionessa olimpica in carica (trionfatrice a Rio de Janeiro nel 2016), ha raccontato sui suoi canali social di aver perso la capacità di leggere dopo un trauma cranico. Addirittura l’atleta 33enne, nativa di Southampton ha confessato di aver smarrito la propria identità. Queste le sue ...

Prato - non risponde a telefono : personal trainer di 45 anni trovato morto in casa dai genitori : La tragica scoperta ieri sera nell'abitazione dove Andrea Tortorici, personal trainer di 45 anni, viveva. Sul posto anche i carabinieri. In passato l'uomo era stato arrestato per traffico di sostanze anabolizzanti. Disposta l'autopsia.Continua a leggere

Caldo incredibile in Toscana : +22°C a Prato - Massa e Sesto Fiorentino. Stravolti decine di record storici mensili [DATI] : Caldo sconvolgente in questi giorni al Centro/Nord Italia. Oggi in Toscana molte località hanno superato il muro dei venti gradi per l’ennesima volta in quest’incredibile mese di Febbraio. Addirittura a Prato San Niccolò e a Montemurlo Oste (PO) la colonnina di mercurio ha raggiunto +22,3°C. decine di stazioni meteorologiche ufficiali hanno battuto i loro precedenti record di Caldo storico mensile per Febbraio, ecco tutti i ...

Sequestrati due asili nido a Prato : Sequestrati dalla polizia municipale due asili nido abusivi, con bambini di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni. A scoprirli gli agenti della polizia municipale nella sede di due Associazioni Culturali Cinesi. Due asili nido abusivi, con bambini di età inferiore ai 36 mesi e gestiti senza le necessarie autorizzazioni sono stati Sequestrati a Prato. A scoprirli gli agenti della polizia municipale nella sede ...

