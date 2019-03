Persona 5 | The Royal è stato annunciato per PS4 con un nuovo teaser

eurogamer

(Di domenica 24 marzo 2019) Atlus ha pubblicato unvideoper5: Thedurante la notte, nel quale viene fatto l'annuncio del gioco per PlayStation 4.Nel filmato possiamo vedere unggio femminile senza nome. E'inoltre aperto il sito ufficiale del gioco, sul quale però non sono ancora pubblicate informazioni riguardo il titolo, riporta VG247.Per il momento5 Theè atteso per PlayStation 4 mentre il 24 aprile avremo maggiori informazioni sulla data di lancio. Per quanto riguarda la versione per Nintendo Switch, il gioco dovrebbe uscire in concomitanza con la versione PS4.Leggi altro...

