Pedullà | nei romanzi di De Roberto troviamo le contraddizioni della politica postunitaria

radio24.ilsole24ore

(Di domenica 24 marzo 2019) "L'Imperio" è un romanzo parlamentare che evidenzia la tensione esistente nellatra un'apparenza fatta di cerimonie pubbliche e una realtà dove laviene fatta a porte ...

NonFirasesqueXI : RT @it_inter: #Spalletti si aggrappa al derby per riscattare un giovedì non degno dell'Inter, il tecnico è indifendibile nei fatti e con le… - AlexDoni_ : RT @it_inter: #Spalletti si aggrappa al derby per riscattare un giovedì non degno dell'Inter, il tecnico è indifendibile nei fatti e con le… - Ste_Gualdoni : RT @it_inter: #Spalletti si aggrappa al derby per riscattare un giovedì non degno dell'Inter, il tecnico è indifendibile nei fatti e con le… -