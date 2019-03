Paulo Dybala | audio a Ramy | il 14enne dell' autobus incendiato a Milano | ' Sei un eroe'

Paulo Dybala manda un messaggio a Ramy e lo invita allo stadio : “Sei un eroe - voglio conoscerti” : “Ciao Ramy, come stai? Spero molto bene. Sono Paulo Dybala, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti mandare questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio“. ...

Dybala-Inter - Lautaro dice la sua : “Ecco cosa penso di Paulo” : DYBALA INTER – L’inter continua a pensaro alla Joya. Lo scambio con Icardi potrebbe portare i nerazzurri a formare una coppia gol formidabile con il Toro Martinez. Dybala e Lautaro Martinez, prove d’intesa. Sarà un indizio? Intanto nell’Argentina di Leo Messi, scalpitano per emergere i due attaccanti del nostro campionato, Lautaro e Dybala. Leggi anche: […] More

Paulo Dybala pazzo della sua Oriana : i suoi follower in delirio su Instagram : Paulo Dybala sta vivendo una stagione altalenante alla Juventus dato che il suo rendimento è stato sotto le aspettative anche se ci sono ancora tre mesi per dimostrare il suo valore. I bianconeri sono ...

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-0 : Szczesny unico a salvarsi - Paulo Dybala un fantasma : Al Wanda Metropolitano è andata in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Un match molto intenso dal punto di vista fisico, come da previsione, conclusosi sul punteggio di 2-0, per via delle marcature Gimenez e Godin. Di seguito le Pagelle e le valutazioni del confronto: JUVENTUS Szczesny 6: Molto attento il portiere polacco sulle iniziative di Griezmann e soci. Una sicurezza nelle ...

Oriana Sabatini - bikini hot senza Paulo Dybala : Attrice di soap, modella, blogger e cantante, fisico pazzesco e occhi ammalianti, Oriana Sabatini, 22enne argentina, ha stregato il calciatore bianconero Paulo Dybala. Sul suo profilo posta scatti mozzafiato in bikini, ma si lascia travolgere dalla nostalgia. Pubblicando una foto di coppia con il giocatore della Juventus scrive: “Abbiamo mille foto, non sarà la migliore ma è sicuramente la mia preferita perché è stata la prima. Il secondo è ...

Paulo Dybala pronto alla battaglia : “sappiamo come gioca l’Atletico Madrid di Simeone” : Paulo Dybala sa bene cosa aspettarsi dalla gara che la sua Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid di Simeone domani sera “Per andare in finale e vincere devi battere chiunque si trovi sulla tua strada, e non ci sono mai partite facili“. Lo dice Paulo Dybala parlando della sfida degli ottavi di Champions tra la Juventus e l’Atletico Madrid in un’intervista al sito ufficiale della Uefa. “Sappiamo già ...

Dybala-Inter - Marotta shock : “Paulo? A Giugno vedremo…” : Dybala-Inter – Il caso Icardi sta facendo discutere molto. Dopo le parole del dirigente bianconero Fabio Paratici arriva la risposta di Beppe Marotta. L’attuale dirigente dell’Inter ha voluto rispondere all’affermazione fatta da Paratici su Icardi, dove lasciava intendere di voler cercare di portare a Torino l’ex capitano nerazzurro. Botta e risposta tra due colleghi e […] More

(LIVE) Allegri si gode Paulo Dybala e aspetta Mauro Icardi : Allegri tra Dybala e Icardi – Parole importanti nel post partita di Juventus Frosinone per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero si è dapprima complimentato con Paulo Dybala, il suo numero 10 autore di una prestazione maiuscola e di un fantastico gol. Ha poi risposto alle domande dei giornalisti su Icardi, con parole di elogio per […] More