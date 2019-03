Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : la bella prova degli azzurri. Un nuovo inizio per puntare ancora più in alto : Calato il sipario sull’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, andati in scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone), è ora di tirare le somme per ciò che concerne i nostri azzurri. La spedizione italiana, in generale, è stata autrice di una rassegna altamente positiva. Le nostre teste di serie in particolare, tralasciando la categoria femminile che merita un discorso a parte, sono riuscite a piazzarsi ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 – Massimiliano Ambesi : “Urge una riflessione sulle componenti del programma” : L’ultima giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, andati in scena questa settimana presso la Super Arena di Saitama, si è chiusa con il programma libero del singolo maschile e della danza sul ghiaccio che ha visto trionfare rispettivamente Nathan Chen e Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Abbiamo chiesto a Massimiliano Ambesi, celebre telecronista di Eurosport ed esperto giornalista/analista di sport invernali, un ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo è settimo! Gara stratosferica : Chen respinge l’assalto di Hanyu e si conferma campione del mondo! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo da ottavo posto! Gara stratosferica : Chen respinge l’assalto di Hanyu e si conferma campione del mondo! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo sfida i giganti! Guignard-Fabbri ottavi : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo sfida i giganti! Guignard-Fabbri perdono una posizione : saranno ottavi! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo sfida i giganti! Bene Guignard-Fabbri ma è dura per la top5 : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : 23 marzo - Matteo Rizzo sfida i giganti! Guignard-Fabbri per la top5 : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. Nella quarta sessione si assegnano le medaglie delle coppie di danza con il programma libero nella notte e del singolo maschile con il free programme nella mattinata italiana ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 – Massimiliano Ambesi : “Guignard e Fabbri tra le coppie in lizza per il podio nella danza - mi auguro che Rizzo possa rimanere nella top-10” : Cala la notte in quel di Saitama, Prefettura giapponese che sta ospitando questa settimana l’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. La terza giornata di competizioni si è conclusa con il trionfo della Campionessa Olimpica Alina Zagitova, protagonista di una gara a dir poco straordinaria. Abbiamo chiesto a Massimiliano Ambesi, storica voce di Eurosport e attentissimo giornalista/analista di sport invernali, un ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 23 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Sarà decisamente infuocata l’ultima giornata di competizioni alla Super Arena di Saitama, Giappone, quest’anno teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. A partire dalle ore 4:30 (fino alle 7:51) verranno assegnate le medaglie della specialità della danza sul ghiaccio, in cui assisteremo a una lotta serratissima per il secondo e il terzo posto, con l’oro già virtualmente al collo di Gabriella Papadakis-Guillaume ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : programma e orari 23 marzo. Le startlist e gli italiani in gara. Come vedere le gare in tv : Sarà decisamente infuocata l’ultima giornata di competizioni alla Super Arena di Saitama, Giappone, quest’anno teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico. A partire dalle ore 4:30 (fino alle 7:51) verranno assegnate le medaglie della specialità della danza sul ghiaccio, in cui assisteremo a una lotta serratissima per il secondo e il terzo posto, con l’oro già virtualmente al collo di Gabriella Papadakis-Guillaume ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019. Alina Zagitova sul trono davanti a Tursynbaeva e Medvedeva. Le dichiarazioni delle protagoniste : Alina Zagitova si è laureata Campionessa del Mondo con la leggiadria e la classe del fenomeno assoluto, la Campionessa Olimpica si è imposta con grande autorevolezza sul ghiaccio di Saitama e ha così firmato la doppietta a un anno dall’apoteosi di PyeongChang. La russa ha primeggiato col totale di 237.50 punti e si è così lasciata alle spalle l’inattesa kazaka Elizabet Tursynbaeva e la connazionale Evgenia Medvedeva. Di seguito le ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Yuzuru Hanyu cerca la rimonta. Chen a caccia del secondo titolo iridato : L’edizione numero 109 dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena a Saitama (Giappone), si chiuderà con l’attesissimo programma libero del libero maschile. I riflettori saranno puntati soprattutto sui pattinatori di casa, soprattutto Yuzuru Hanyu, pronto a dare il tutto per provare una grande rimonta dopo il terzo posto ottenuto nello short a causa di un quadruplo salchow eseguito solo doppio. Per ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 : Alina Zagitova vince il titolo - bronzo per Evgenia Medvedeva : Mancava solo questa medaglia ad Alina Zagitova, trionfatrice nel singolo femminile ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, di scena questa settimana a Saitama (Giappone). In una gara di livello stellare, la pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze dopo una prima parte di stagione incolore culminata con l’argento europeo del mese di gennaio, ha dimostrato nuovamente dopo lo short program di mercoledì tutta la sua stoffa da ...