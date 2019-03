Pallavolo – Serie A2 Maschile | sconfitta al tie-break per il Club Italia Crai | Gioia del

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Bergamo non dà scampo a Scandicci - bene UYBA contro la Pomì : Straordinaria prova della Zanetti che stende la Savino Del bene, UYBA batte la èpiù Pomì e aggancia Monza in classifica I due anticipi che aprivano la 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile, dovevano regalare sulla carta due match molto tirati e combattuti, sia per la posta in palio, con verdetti ancora da scrivere o da cercare di tenere ancora aperti fino all’ultima giornata, sia ...

Serie A Pallavolo – Sfida ai titani di Perugia : Milano pronta a sovvertire il pronostico : Si chiude domani la regular season della Revivre Axopower al PalaYamamay di Busto Arsizio che ospita gli umbri Ultima chiamata per il quarto posto: è la Sfida contro la Sir Safety Conad Perugia a chiudere il cammino in regular season della Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00 con diretta su Raisport, ospita i campioni d’Italia in carica. Un match che conclude il ciclo di ferro degli ambrosiani iniziato ad inizio marzo ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Zanetti-Scandicci apre la penultima giornata - il programma completo : Zanetti-Savino Del Bene apre la penultima giornata della regular season, domenica si gioca per la salvezza: la Lardini ospita Il Bisonte, Reale Mutua a casa Club Italia Si aprirà con un doppio anticipo la 25^ e penultima giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile, che potrebbe emettere più di un verdetto. Già ufficiale il primo posto dell’Imoco Volley Conegliano, che porta in dote alle pantere ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata : Serie A1 femminile: nella penultima giornata il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata del Campionato di A1 il Club Italia CRAI ospita domenica alle 17 al Centro Pavesi Fipav di Milano la Reale Mutua Fenera Chieri. Le azzurrine sono reduci dalla bella gara disputata domenica scorsa a Cremona contro la E’Più Pomì Casalmaggiore durante la quale hanno conquistato un punto cedendo solo al tie break per 3-2. Ottimo il gioco ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : ultima trasferta stagionale per il Club Italia Crai - le azzurre impegnate a Gioia del Colle : Gli azzurrini si presenteranno alla sfida di domani non in perfette condizioni, con notizie non confortanti dall’infermeria Per la penultima gara della Regular Season, sabato alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma farà visita a Gioia del Colle. In queste ultime due gare, gli azzurrini avranno sicuramente la voglia di ritrovare la vittoria per chiudere al meglio la stagione. Negli ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’ultima giornata di regular season - Milano punta al quarto posto : Domenica ultima giornata di regular season per i ragazzi di Giani che sperano ancora nel sorpasso Ultima giornata di regular season ormai alle porte per la Revivre Axopower Milano che domenica, alle ore 18.00 al PalaYamamay di Busto Arsizio, chiude il suo campionato ospitando i campioni d’Italia in carica della Sir Safety Conad Perugia. Ultimo impegno “regolare” per Matteo Piano e compagni, in attesa di proiettarsi con tutte le energie nei ...

Pallavolo - serie B1 femminile : la Pvt Modica ospita sabato il fanalino di coda Bari : Archiviato il turno di riposo imposto dal calendario dopo il ritiro dal campionato di B1 femminile dello Scafati, la Crai Radenza Pro Volley Team Modica torna in campo sabato pomeriggio alle 18, ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : pokerissimo Perugia nella Pool Promozione - Martignacco ko in tre set : Pool Promozione, quinta vittoria per la Bartoccini Gioiellerie Perugia, Martignacco si arrende in tre set Pool Promozione Buona la prima (del girone di ritorno) per la Bartoccini Gioiellerie Perugia. Al PalaBarton le magliette nere ottengono un secco 3-0 contro l’Itas Città Fiera Martignacco. Seconda parte della Pool Promozione, dunque, che inizia sotto i migliori auspici, anche perché ora le ragazze di Fabio Bovari sono attese da due ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Imoco e Igor non sbagliano - sorride anche la Savino del Bene : Imoco, Igor Gorgonzola Novara e Savino del Bene calano il tris negli anticipi della 24ª giornata Terminano con un triplo 3-0 gli anticipi della 24^ giornata della Samsung Volley Cup di A1. Al Pala Ubi Banca di Cuneo, davanti alle telecamere di Raisport, l’Imoco Volley Conegliano, soffre solo nel secondo set il ritorno delle piemontesi ma alla fine ottiene i tre punti che le consentono di brindare al primo posto matematico che vale ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : sfuma la rimonta per il Club Italia Crai - il Grottazzolina trionfa 3-1 : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai non completa la rimonta e cede 3-1 contro Grottazzolina Nella penultima gara casalinga della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma non è riuscito a bissare il successo dell’andata, cedendo 3-1 (22-25, 21-25, 25-17, 23-25) contro la Videx Grottazzolina. Un risultato che arriva al termine di una gara nella quale, dopo una partenza sottotono, gli azzurrini erano stati in ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - la Revivre Axopower Milano fa visita al Vibo per blindare il quinto posto : Penultima di regular season per Milano, in Calabria si cercano i tre punti per blindare il quinto posto Vigilia della penultima giornata della regular season per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00, scende in campo in terra calabrese per sfidare i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Si avvicina alla fine la stagione regolare con i ragazzi di coach Giani in piena corsa per conquistarsi il ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si gioca l’undicesimo turno - Club Italia Crai impegnato a Cremona : Impegno in trasferta per le azzurre nell’undicesimo turno del campionato di Serie A1 Femminile, le ragazze di Bellano affronteranno Cremona Domenica le azzurrine del Club Italia Crai saranno impegnate al Pala Radi di Cremona per l’11° turno di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Le giovani atlete della formazione federale scenderanno in campo alle 17 per sfidare la Èpiù Pomì Casalmaggiore. La squadra allenata da Marco Gaspari la ...

Pallavolo - 24ª Giornata Serie A – Brescia affronta Chieri alla disperata ricerca di punti salvezza : Trasferta insidiosa per Banca Valsabbina Brescia impegnata a Chieri nella 24ª Giornata: le Leonesse affronteranno una Reale Mutua ‘d’assalto’ alla ricerca di punti salvezza Terminato l’ideale “Giro di Lombardia” nel quale la Banca Valsabbina ha affrontato Bergamo, Casalmaggiore, Busto Arsizio e Monza con un bottino di un solo punto conquistato nell’ultimo turno contro la Saugella, la squadra di coach Enrico ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - tutti i risultati della 23ª giornata : La UYBA batte la Lardini e aggancia la Saugella che vince in rimonta sulla Banca Valsabbina, Zanetti torna al successo ma i Play Off restano lontani Unet E-Work Busto Arsizio, Saugella Team Monza e Zanetti Bergamo sono le squadre che si aggiudicano gli ultimi tre match della 23^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Se i tre anticipi del sabato hanno rimodellato la vetta e il fondo della classifica, le gare domenicali ...