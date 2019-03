Pallavolo | impresa della Revivre Axopower Milano | battuta la Conad Perugia

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019)vittoriosa al PalaYamamay contro i campioni d’Italia in caricaSir SafetyGrandeche, in un PalaYamamay gremito, batte i campioni d’Italia in caricaSir Safetye chiude nel migliore dei modi la propria regular season. Un 3-2 in rimonta per i ragazzi di coach Giani che si impongono al quinto set e chiudono la stagione regolare a quota 49 punti, non sufficienti tuttavia per terminare quarti in classifica, in virtùvittoria di Modena con lo stesso risultato a Verona.Poteva essere una notte fantastica per la Powervolley e ci è mancato veramente poco per una formazione che, sul campo, ha dimostrato di meritare ampiamente di potersela giocare con i primiclasse. Il 3-2 che ci è concretizzato a Busto Arsizio ha messo in evidenzia il carattere mai arrendevole di ...

lextraweb : Pallavolo Tarquinia, impresa della Seconda Divisione femminile: battuta a domicilio la capolista Civitavecchia -… - fogliosportivo : Una super Saugella Monza fa l'impresa in Turchia - sportpiacenza : Inizia la volata per raggiungere gli obiettivi stagionali, le squadre piacentine in buona posizione. Leggi risultat… -