Pallanuoto | Final Eight Europa Cup 2019 | ufficiale il calendario delle sfide Il cammino

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per le Finali di Europa Cup. I 15 azzurri scelti da Sandro Campagna : Il CT del Settebello, Sandro Campagna, ha scelto 15 azzurri per la preparazione in vista delle Finali di Europa Cup, che si disputeranno a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile. In palio tre pass per le Finals di World League, che si disputeranno in Serbia a a giugno: chi vince tra tre mesi va a Tokyo 2020. Ritiro ad Ostia dal 29 marzo al 4 aprile e common training con la Spagna, con la quale è prevista un’amichevole martedì 2, poi ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase si è composto ormai il tabellone della Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di Finale saranno, in ordine di tabellone, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Croazia-Grecia. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 23 giugno: i serbi perciò sono già ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Eight di Coppa Italia : il cuore di Giacoppo - gli applausi per Tempesti : Nello scorso fine settimana a Bari è stata assegnata la Coppa Italia di Pallanuoto: ennesimo trionfo per la Pro Recco, che ha spazzato via tutte le contendenti, inclusa Brescia in Finale. A restare più a lungo in partita forse proprio l’Ortigia, poi quarta dopo aver perso la Finale con la Sport Management. Di seguito i migliori Italiani della Final Eight di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio (Pro Recco): un’ira di Dio nei tre giorni. ...

Pallanuoto - Eurolega 2019 : impresa Plebiscito Padova - rimonta che vale la Final Four : Si partiva dal 6-6 dell’andata, poi un 5-2 nel primo quarto quasi a spezzare l’entusiasmo. Una grandissima sofferenza, una partita lottatissima, ma il Plebiscito Padova riesce nella clamorosa impresa: rimonta vincente con l’Ujpest che vale (risultato di 8-7) la qualificazione alla Final Four di Eurolega di Pallanuoto femminile. La compagine azzurra andrà a giocarsi la massima competizione europea. La sfida odierna era iniziata ...

Pro Recco-Brescia - Finale Coppa Italia Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari sta ospitando la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domani, domenica 10 marzo, alle ore 16.00 il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese proprio tra Pro Recco e Brescia. I liguri hanno eliminato ai quarti il Posillipo con un ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : tutto facile per le big nei quarti di finale - attesa la sfida tra BPM Sport Management e AN Brescia : tutto secondo copione. Sono andate in scena oggi, allo Stadio del Nuoto di Bari, i match dei quarti di finale per quanto riguarda la Final Eight di Coppa Italia 2019 di Pallanuoto maschile. Tabellone tennistico con teste di serie, dunque match già scritti come pronostico. Vincono tutte le big che volano alle semifinali: Pro Recco, AN Brescia e BPM Sport Management passeggiano nelle proprie sfide. Da segnalare domani un penultimo atto da brividi ...

Pallanuoto - Final Eight Coppa Italia Bari 2019 : Pro Recco favoritissima - chi tra Brescia e BPM potrà insidiarla? : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà da domani la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà assegnato nella città pugliese. Analizzando il tabellone possiamo vedere come la Pro Recco abbia la strada spianata verso al Finale: ai quarti, ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase (manca solo l’ininfluente Grecia-Spagna) si è composto ormai il tabellone della Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 marzo: Italia e Russia sono già in semiFinale, mentre i quarti saranno Ungheria-Grecia e Spagna-Olanda. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Budapest: le magiare perciò sono già qualificate e ...

Pallanuoto - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà nel week end la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: da venerdì 8 a domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese. Rai Sport + HD trasmetterà in diretta le semiFinali e la Finalissima, mentre le stesse ...

Pallanuoto - Euro Cup 2019 : l’Ortigia si arrende al Marsiglia che vola in finale : Il coraggio e l’orgoglio non sono bastati. Al termine di un cammino incredibile ed insperato si ferma la corsa nell’Euro Cup 2019 di Pallanuoto maschile per quanto riguarda l’Ortigia. La compagine siciliana si arrende in casa, nel match di ritorno delle semifinali, ad un Marsiglia davvero troppo forte che si impone per 10-4 (dopo il 7-4 dell’andata). I padroni di casa hanno tentato l’assalto iniziale, portandosi ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover : Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di Pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover. Nel primo quarto Kayes apre per i Liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight : Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di Pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara. Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’andata dei quarti di finale di Eurolega. Elisa Queirolo guida Padova ad un prezioso pari esterno : Le gare d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno riservato un preziosissimo pari esterno al Padova con l’Ujpest in quel di Budapest, mentre per il Catania è arrivato un brutto ko interno contro le fortissime iberiche del Sabadell. Andiamo a scoprire le migliori italiane delle due sfide: Elisa Queirolo (Padova): la capitana del Setterosa guida anche le patavine, soprattutto nel terzo tempo, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Ujpest-Padova 6-6. Pesantissimo pari esterno delle patavine nell’andata dei quarti di finale : Pesantissimo pari esterno per il Padova nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le venete impattano per 6-6 in casa delle magiare dell’Ujpest, venendo raggiunte a 3″ dalla sirena finale. Discorso qualificazione ancora del tutto aperto, le patavine hanno le carte il regola per accedere alla Final Four della manifestazione. Nel primo quarto Grab porta avanti le patavine ma Keszthelyi impatta, ...