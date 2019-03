Oroscopo settimana sino al 30 marzo | Capricorno brillante | Leone focoso | Toro in salita

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Nuovaastrologica, quella che va da domenica 24 a sabato 30, che vedrà il segno delcostruire in vista del futuro mentre la Vergine si prepara ad affrontare sette giorni briosi e fortunati. Molto bene anche il Sagittario mentre i Gemelli dovranno far fronte ad un po' di nervosismo. Per l'Ariete sorprese soprattutto sul lavoro mentre l'Acquario si dedicherà all'amore. Ecco l'per la prossima, per tutti e dodici i segni zodiacali.Previsioni astrologiche della prossimada Ariete a Vergine Ariete: i primi 3 giorni della prossimasaranno sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. L'importante è non perdere di vista l'amore. Si sa che le occasioni giuste capitano una volta sola ma non si possono trascurare i sentimenti.: bisognerà attendere le giornate di giovedì e venerdì per gustare qualche soddisfazione. ...

