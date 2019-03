Oltre 10mila all' Aprilia All Stars

Antibiotico-resistenza - in Italia il record di morti : Oltre 10mila vittime : In tutta l'Unione europea, solo nell'ultimo anno, le morti da super-batteri resistenti agli antibiotici sono state, in totale, 33.110. Di queste, circa un terzo, ovvero più di 10.000, sono avvenute nel nostro Paese. Le persone più colpite sono soprattutto gli anziani e i bambini nei primi mesi di vita. L' Antibiotico-resistenza è il tema principale del VII Congresso biennale internazionale Amit-Argomenti di malattie infettive e tropicali, in ...

Medici - in dieci anni Oltre 10mila fuggiti all’estero. Superlavoro e difficoltà per chi resta : Se ne sono andati soprattutto in Gran Bretagna e in Svizzera. E sono per la maggior parte ortopedici, pediatri, ginecologi, anestesisti. Una fuga all’estero che rappresenta un problema oggi e lo sarà ancora più domani, perché il sistema sanitario nazionale ha già perso e perderà ancora più professionisti. Dal 2005 al 2015 oltre diecimila Medici (10.104) hanno lasciato l’Italia e nello stesso periodo anche 8mila infermieri hanno fatto le ...