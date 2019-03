Okay | OK | O K | la parola che compie 180 anni il 23 marzo

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Non tutte le parole possono vantare una data di nascita. Le più antiche hanno origine sumere, greche o indoeuropee ed esistono da migliaia di. Per le più recenti si può contare la data di ingresso nei dizionari che ogni anno aggiornano le loro pagine. Ci sono finiti di recente anche i Ferragnez.C’è unache ha una data di nascita precisa. Almeno in una delle sue forme. È OK,, O.K. È quest’ultima la forma documentata con tanto di documento, una pagina di giornale che risale al 231839, 180fa.BOSTON La prima apparizione è sul Boston Morning Post. Nell’edizione del sabato Charles Gordon Greene cercò di prendersi gioco del Providence Journal inserendo l’abbreviazione «o.k» alla fine di un paragrafo. Era un’abbreviazione di «oll korrect» versione non corretta probabilmente apparsa sul giornale di Providence di «all correct», tutto corretto.LA CORSA ALLA ...

_horansgirl__ : RT @fuckingpamy: Comunque io mi ci immagino ad incontrare Harry, a piangere come una disperata e a scordarmi ogni singola parola in inglese… - ventuno_LN : Io a quel messaggio, credo, non penso che sia finto o altro. Solamente, mi urta la parola 'sfigurare'(=suscitare u… - mrs_plastic_bag : Okay voglio cambiare la mia risposta a: 'bambina che non sa leggere la parola who' oppure 'corista che durante l'es… -