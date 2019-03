Oggi al Teatro Civico di Caraglio lo spettacolo ' Il principe bestia'

23 24 marzo - "Una pura formalità" al Teatro della Polvere a F Oggi a : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere , per partecipare è necessario tesserarsi,. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 351.5400172

2 3 marzo -La compagnia 'Vox Animi in "30 spettacoli in 60 minuti" : al Teatro della Polvere di FOggia : Stiamo parlando di "30 spettacoli in 60 minuti", prossimo appuntamento in programma per la stagione 'Cultura è passione' del Teatro di via Nicola Parisi. Secondo spettacolo esterno del cartellone ...