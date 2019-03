Nuovo stadio Tottenham | sei maxi schermi e 10mila litri di birra al minuto

San Siro rischia la demolizione - entro un mese il progetto del Nuovo stadio [DETTAGLI] : Lo storico stadio Giuseppe Meazza rischia la demolizione, visto il nuovo progetto che sarà presentato entro fine aprile per la costruzione di un nuovo impianto. E’ quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport. entro un mese Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano il progetto per il nuovo stadio, che potrebbe essere un ammodernamento di San Siro o, più probabilmente, un rifacimento da zero. Ciò che più interessa gli appassionati ...

Tottenham - così è stato costruito il Nuovo stadio. VIDEO : Conto alla rovescia ormai iniziato. Dopo una lunga attesa accompagnata da rinvii, slittamenti, complicanze di varia natura e un sollecito da parte della Federazione inglese, il prossimo 3 aprile il ...

In due anni il Tottenham ha avuto il Nuovo stadio : doppio terreno (uno per l’Nfl) e niente denaro contante : 62mila posti a sedere Con sei mesi di ritardo – che in Gran Bretagna sono considerati tanti – sono terminati i lavori per la ristrutturazione dello stadio del Tottenham. Il nuovo White Hart Lane sarà inaugurato il prossimo 3 aprile in occasione della partita di Premier contro il Crystal Palace. Un progetto cominciato nel 2017. Quindi in due anni il Tottenham ha realizzato il nuovo stadio. “The Old White Hart Lane” fu costruito nel ...

Indagine della Procura e Nuovo stadio della Roma : due vicende da tenere separate : L’inchiesta sulla corruzione nella vicenda dello stadio della As Roma è paradigmatica dei mali del sistema Italia e rischia di rallentare ulteriormente un progetto da 1,1 miliardi (di cui 300 circa per l’impianto sportivo) ...

Consiglieri di Roma - ascoltate il mio appello : fermate il progetto del Nuovo stadio! : Cari Consiglieri capitolini, vi scrivo rammaricandomi di non essere là con voi a condividere questo momento difficile per il Movimento Romano. La paradossale vicenda che coinvolge tristemente Marcello De Vito ha portato alla luce la peggiore delle preoccupazioni che possa turbare i sonni di un amministratore: quella di dare il benestare a un’opera gigantesca che sia realizzata non per portare vantaggio alla propria cittadinanza, ma solo ...

Tottenham - nel Nuovo stadio solo pagamenti elettronici : pagamenti nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham si prepara a esordire nella sua nuova casa. Il club inglese inaugurerà il nuovo stadio con la prima gara ufficiale il 3 aprile, nella partita di campionato contro il Crystal Palace. L’impianto sarà un vero e proprio gioiello, e presenterà novità importanti anche per quanto riguarda l’esperienza del […] L'articolo Tottenham, nel nuovo stadio solo pagamenti elettronici è stato realizzato ...

Inchiesta sul Nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia| : L’accusa è di corruzione nell’Inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito

Tottenham - il Nuovo stadio come casa della NFL a Londra : Il nuovo stadio del Tottenham si prepara a diventare una “casa permanente” per la NFL al di fuori degli Stati Uniti, con la speranza di ospitare un giorno anche il Super Bowl. come riporta “SportsProMedia”, il capo dello sviluppo del business, Aidan Mullally, ha dichiarato che il nuovo stadio da 62.000 posti è stato costruito […] L'articolo Tottenham, il nuovo stadio come casa della NFL a Londra è stato realizzato da Calcio e ...

Baldissoni : 'Nuovo stadio è un diritto acquisito dalla Roma. Pallotta andrà fino in fondo' : Il vicepresidente esecutivo del club giallorosso ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Vicepresidente Baldissoni, sorpreso dalle dichiarazioni della procura? Innanzitutto è sempre ...

Nuovo stadio Roma - Baldissoni tuona : “diritto di costruire è già acquisito - no complicazioni” : Nuovo stadio Roma, Mauro Baldissoni ha parlato a seguito dell’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito “Sullo stadio della Roma come procedura amministrativa non possono esserci dubbi, è un diritto acquisito. La Roma non ha aspettative, ma diritti a vederlo realizzato nei tempi più rapidi possibili“. Lo dice il vice presidente della Roma, Mauro Baldissoni, commentando ai microfoni di Sky la ...

De Vito arrestato - crolla l’opposizione interna alla Giunta Raggi. Ora l’incognita è l’iter per il Nuovo stadio della Roma : Il Campidoglio trema, ma Virginia Raggi spingerà per andare avanti. Almeno per ora. Servirà un confronto con la maggioranza e con i vertici pentastellati. E per questo le prossime 72 ore saranno decisive. Ma se è vero che qualcuno spinge per una “soluzione-Polverini” (la governatrice del Lazio che nel 2012, dopo l’esplosione dello scandalo sui rimborso, andò in Consiglio regionale a dimettersi al grido di “ve manno a casa tutti”), è altrettanto ...

Roma - il Pm Ielo : «Nessuno stop al progetto per il Nuovo stadio» : progetto nuovo stadio Roma – «Non c’è alcun impedimento che parte dalla Procura all’iter del progetto stadio della Roma. Il Club giallorosso è estraneo ai fatti». Con queste parole il Pm Paolo Ielo si è espresso durante l’incontro con la stampa, che si è tenuto nella sede della Procura a piazzale Clodio, a seguito dell’arresto […] L'articolo Roma, il Pm Ielo: «Nessuno stop al progetto per il nuovo stadio» è stato realizzato da Calcio ...