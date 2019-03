Norvegia, Viking Sky riaccende 3 motori

La nave da crocieraSky ha riacceso 3 dei suoi 4. Ieri pomeriggio aveva lanciato un SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione nel mare in burrasca e con venti molto forti. Le autorità hanno avviato l'evacuazione delle 1.373 persone a bordo, impiegando gli elicotteri che hanno operato in condizioni molto difficili. Finora le persone evacuate sono 338e 17 sono state ricoverate in ospedale. Alcune versano in gravi condizioni.(Di domenica 24 marzo 2019)