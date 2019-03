Norvegia | nave da crociera in avaria durante la tempesta | ancora 1300 passeggeri da

Crociera da incubo : nave in avaria al largo della Norvegia - 1.300 da evacuare | Foto : Le operazioni di soccorso proseguono lentamente perché gli elicotteri impiegati possono trasportare solo 20 persone allavolta

Nave Norvegia - nessuno è in pericolo : 05.09 Finora sono state messe in salvo circa 180 persone sugli oltre 1.300 passeggeri che si trovavano a bordo della Nave da crociera Viking sky al momento dell' avaria a largo della Norvegia. Lo rendono noto i soccorritori. Il centro di coordinamento di slavataggio della Norvegia meridionale (JRCCSN) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della Nave e che il ponte aereo organizzato sarà sufficiente per tutte.

Viking Sky - la nave da Crociera diventa un inferno per 1.300 passeggeri in Norvegia in balia del mare in tempesta [FOTO e VIDEO SHOCK] : 1/13 ...

Norvegia - avaria su nave crociera : paura per 1.300 persone a bordo | : La nave Viking Sky, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi a 4,6 km dalla costa della regione di More og Romsdal. Sul posto navi ed elicotteri per i soccorsi. La Farnesina sta verificando la ...

Norvegia - le immagini dall'interno della nave in avaria. VIDEO - : Su Twitter il VIDEO postato da uno dei passeggeri della Viking Sky: "Stiamo aspettando di essere evacuati con l'elicottero". A bordo 1300 persone ma i soccorsi sono ostacolati da vento forte e onde ...

Norvegia - avaria su nave crociera : in corso evacuazione 1.300 persone - : La nave Viking Sky, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi a 4,6 km dalla costa della regione di More og Romsdal. Sul posto navi ed elicotteri per i soccorsi. La Farnesina sta verificando la ...

Norvegia - nave da crociera in avaria 1.300 passeggeri da evacuare : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 della . Alle prime ore del pomeriggio, la ha lanciato un Sos, segnalando un'avaria ai motori: con vento a 38 nodi e onde ...

Onde di 10 metri e vento a 38 nodi. Ecco cosa sta succedendo a bordo della nave da crociera in Norvegia : La cronaca di quello che sta succedendo a bordo è su Twitter: una passeggera, Alexus Sheppard , ha pubblicato diversi video. La nave è inclinata e sembra sul punto di inabissarsi. Mobili, poltrone e ...

Norvegia - nave da crociera alla deriva Soccorso per 1.300 a bordo| : lle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando un’avaria ai motori: con vento a 38 nodi e onde altissime

Norvegia - le immagini dall'interno della nave in avaria. VIDEO - : Su Twitter il VIDEO postato da uno dei passeggeri della Viking Sky: "Stiamo aspettando di essere evacuati con l'elicottero". A bordo 1300 persone ma i soccorsi sono ostacolati da vento forte e onde ...

Norvegia - nave da crociera in avaria : 1.300 passeggeri da evacuare - meteo proibitivo : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...

Norvegia - nave da crociera in avaria : 1.300 passeggeri da evacuare - meteo proibitivo : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...

Norvegia - nave da crociera in avaria : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri - mare in burrasca : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...

Norvegia - nave da crociera in avaria : difficile evacuazione di 1.300 passeggeri - mare in burrasca : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...