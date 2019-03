Nessuno sia lasciato indietro

Borussia Dortmund - Sancho da record : Nessuno come lui per assist serviti : Jadon Sancho, 18 anni. AFP Emozioni. Esattamente quelle che si cercano quando si va allo stadio. Jadon Sancho riesce a stimolarle con grande facilità. Lui il primo classe 2000 della storia del ...

Alessia Marcuzzi - la bordata dell'ex isolana : "Non è come sembra - non guarda in faccia a Nessuno" : Eva Henger torna a scagliarsi contro la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che definisce "disposta a tutto" per l'audience

Test radiologici prima dell’autopsia. “Nessuno tocchi il corpo di Fadil” : Accertamenti radiologici per gli operatori che dovranno eseguire l’autopsia di Imane Fadil. La procura di Milano, guidata da Francesco Greco, ha disposto un protocollo precauzionale in previsione dell’esame autoptico della modella italo-marocchina, Teste chiave nel processo contro Silvio Berlusconi per le serate hot ad Arcore con la minorenne Ruby ...

Salvini : valutare accordo Cina - Italia non sia colonia di Nessuno : Roma, 13 mar., askanews, - "Ne stiamo parlando. Non sono preoccupato da niente, ormai ho imparato a non preoccuparmi per niente". Così ha risposto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Chiellini : 'Nessuno di noi crede che sia impossibile' : Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, a 24 ore dal ritorno degli ottavi contro i Colchoneros ha parlato in conferenza stampa 'Chi sta nella Juve è abituato alla pressione mediatica, non ci fa né ...

Ma a Nessuno viene il dubbio che Lega e M5S siano d’accordo? : Ma siamo davvero sicuro che Salvini sia il lupo cattivo e che i ragazzi del Movimento del 5 Stelle siano solo degli ingenui che non riescono a contrastare le politiche del ministro dell'interno e ne subiscano la potenza di fuoco nella comunicazione? E se non fosse così? E se invece andassero molto più d'accordo di quanto vorrebbero farci credere?Continua a leggere

Mistero in Brasile : trovata una megattera in mezzo alla Foresta Amazzonica ma Nessuno sa spiegarsi come sia finita lì [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Per 40 Nessuno l'ha più vista ma l'ape gigante non si è estinta. Ritrovato un esemplare in Indonesia : l'ape più grande del mondo è ancora sulla Terra. la Megachile pluto una specie che si pensava fosse ormai estinta poiché l'ultimo esemplare di questo insetto era stato osservato quasi 40 anni fa è ...

Brexit - Juncker : Nessuno in Europa si opporrebbe a estensione trattative. 'Siamo nelle mani di Dio' : Se il Regno Unito chiedesse una estensione nelle trattative al di là della data in cui dovrebbe concretizzarsi il divorzio effettivo degli UK dall'Ue - ovvero il 29 marzo del 2019 - nessuno in Europa ...

Salvini : 'Non vogliamo litigare con Nessuno - siamo disponibili a vedere Macron' : 'Non vogliamo litigare con nessuno, non siamo interessati alle polemiche: siamo persone concrete e difendiamo gli interessi degli italiani. siamo disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e ...

Brexit - un emendamento propone ‘accordi alternativi’. Ma Nessuno sa che cosa siano : Dopo la bocciatura dell’accordo di recesso dall’Ue, presentato in Parlamento da Theresa May la settimana scorsa, l’atmosfera a Londra si era fatta pesante e le giornate noiose, senza una battuta originale di qualche ministro o un nuovo simpatico slogan, o almeno un gioco di parole particolarmente privo di significato, sulla scia di Brexit is Brexit. L’altro giorno però ci ha pensato un parlamentare conservatore a tirare un po’ su il tono ...