NBA | Kyrie Irving critica anche coach Stevens | ' Kemba Walker andava raddoppiato'

NBA - Kyrie Irving chiede scusa : 'Ho gestito la situazione nel modo sbagliato' : Allo stesso modo, Irving vuole provare a imporre la sua leadership nello spogliatoio dando l'esempio ai suoi compagni e cercando di liberarsi delle negatività di questo mondo social che non sopporta ...

NBA : Kyrie Irving batte LeBron James - i Lakers colano sempre più a picco a Ovest : Los Angeles Lakers-Boston Celtics 107-120 Ne perdono un'altra i Lakers, ma ormai davvero sembra non fare più notizia. Per i gialloviola contro Boston arriva il quinto ko consecutivo, il settimo nelle ...

NBA – Lo sfogo di Kyrie Irving : “voglio essere da esempio lontano dai riflettori - stress difficile da sopportare” : Kyrie Irving risponde alle critiche e chiede di essere lasciato in pace: stress e pressioni difficili da sostenere in qualità di leader dei Boston Celtics Stagione davvero particolare quella che stanno attraversando i Boston Celtics. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con un record di 38 vittorie e 26 sconfitte, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Ad inizio regular season infatti, complice l’addio di LeBron ...

NBA - Kyrie Irving dice tutto : LeBron - Boston - i media e il video virale con Durant : Ormai siamo arrivati al punto in cui ogni cosa che fa Kyrie Irving diventa notizia. Che sia un'intervista o un video "rubato" di lui che parla con Kevin Durant, poco importa: la stella dei Boston ...

NBA – Infortunio Irving : che batosta per i Celtics - distorsione al ginocchio per Kyrie [VIDEO] : distorsione al ginocchio per Kyrie Irving: il cestista dei Celtics costretto a lasciare il parquet dopo 14 minuti di gioco Che batosta per i Boston Celtics: Kyrie Irving è stato costretto a lasciare il parquet da gioco subito dopo l’intervallo nella sfida della notte contro i Los Angeles Clippers. Dopo aver trascinato il suo team, aiutandolo a portarsi in vantaggio di +28, segnando 14 punti in 14 minuti, Irving ha lasciato il campo ...

NBA - Gallinari guida la rimonta dei Clippers da -28 : Boston va ko e perde Kyrie Irving : Boston Celtics-L.A. Clippers 112-123 Sembrava tutto facile per Boston, che chiude sopra di 23 un primo quarto in cui a un certo punto segna 15 punti di fila; nel secondo periodo il vantaggio arriva ...

NBA - Kyrie Irving non sa se restare ai Celtics e Boston 'studia' la cessione : Non so bene quale sia il funzionamento che c'è dietro il mondo della comunicazione, ma guardando le cose dal mio punto di vista tutto appare davvero privo di senso. Devo pensare a vincere il titolo ...

NBA - Kyrie Irving accende il mercato : “non è detto che rifirmo a Boston - non devo niente a nessuno” : Kyrie Irving ha messo del pepe sul suo rapporto con i Boston Celtics parlando del suo possibile addio nella prossima estate Kyrie Irving sta infiammando un mercato già molto vivace in queste ore nella NBA. Dopo le voci di trade per Anthony Davis e la trade messa in piedi da New York per cedere Porzingis e liberare spazio salariale, adesso arrivano le dichiarazioni roboanti di Irving a far molto discutere: “Rifirmare con Boston? ...