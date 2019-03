NBA | Golden State-Dallas 91-126 | Doncic e Dirk distruggono gli Warriors privi di Curry

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo) : Doncic illumina contro Golden State - sconfitte per Philadelphia e Boston : Sono otto le partite della notte NBA. Benvenuti ancora una volta al “Luka Doncic Show”. Ennesima prestazione fantastica dello sloveno, che questa volta trascina i suoi Dallas Mavericks alla vittoria contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Un successo nettissimo per 126-91, maturato già dopo un primo quarto da 37-22 e con gli ospiti avanti all’intervallo addirittura per 74-46. Doncic domina la scena, chiudendo in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 marzo) : Golden State travolge Indiana - Utah cade a sorpresa ad Atlanta : Sei partite in programma nella notte NBA. L’unica sorpresa è stata la sconfitta di Utah ad Atlanta, mentre nelle altre partite il favore del pronostico è stato sempre rispettato. Denver si è imposta in casa di Washington e Golden State non ha avuto problemi contro una Indiana in difficoltà nelle ultime uscite. Successi anche per Charlotte, Detroit e Sacramento. La sfida più attesa era quella tra Golden State Warriors e Indiana Pacers, ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...