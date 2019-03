NBA 2019 | i risultati della notte 23 marzo | Doncic illumina contro Golden State

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2019. Alina Zagitova sul trono davanti a TursyNBAeva e Medvedeva. Le dichiarazioni delle protagoniste : Alina Zagitova si è laureata Campionessa del Mondo con la leggiadria e la classe del fenomeno assoluto, la Campionessa Olimpica si è imposta con grande autorevolezza sul ghiaccio di Saitama e ha così firmato la doppietta a un anno dall’apoteosi di PyeongChang. La russa ha primeggiato col totale di 237.50 punti e si è così lasciata alle spalle l’inattesa kazaka Elizabet Tursynbaeva e la connazionale Evgenia Medvedeva. Di seguito le ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2019 in DIRETTA : bene Guignard-Fabbri. Zagitova domina - il ritorno di Medvedeva (bronzo) - TursyNBAeva d’argento! : Buona giornata e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico. E’ l’evento più importante dell’anno post olimpico e si svolge in uno dei templi del Pattinaggio artistico mondiale, il Palasport di Saitama in Giappone. La terza sessione vede in programma la prima parte della gara delle coppie di danza con la short dance nella notte e il free programme del singolo femminile che assegna le medaglie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 marzo) : Golden State travolge Indiana - Utah cade a sorpresa ad Atlanta : Sei partite in programma nella notte NBA. L’unica sorpresa è stata la sconfitta di Utah ad Atlanta, mentre nelle altre partite il favore del pronostico è stato sempre rispettato. Denver si è imposta in casa di Washington e Golden State non ha avuto problemi contro una Indiana in difficoltà nelle ultime uscite. Successi anche per Charlotte, Detroit e Sacramento. La sfida più attesa era quella tra Golden State Warriors e Indiana Pacers, ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 marzo) : San Antonio ferma Golden State che si fa raggiungere in vetta da Denver che sbanca Boston : Nottata NBA ricca di spunti, con nove match disputati davvero interessanti. I Playoff sono distanti ormai pochi incontri, e le squadre cercano il miglior posizionamento in vista della post-season. In questa ottica spiccano le vittorie di Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers nella Western Conference e di Toronto Raptors e Miami Heat nella Eastern. Andiamo a vedere come si sono svolte le cose nei match in ...

VIDEO Gallinari - NBA 2019 : “Successo importantissimo ma possiamo fare meglio. La società ha investito e vuole vincere” : Una vittoria fondamentale quella ottenuta nella notte italiana dai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari per 119-116 sui Brooklyn Nets. Il giocatore azzurro è stato ancora una volta protagonista con 20 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, giocando un ruolo chiave nella incredibile rimonta degli uomini di Doc Rivers, che si erano trovati in svantaggio anche di 19 punti nel corso del primo tempo ma che sono riusciti a conquistare il successo grazie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 marzo) : Philadelphia e Detroit fermano Milwaukee e Toronto - successo allo scadere dei Clippers di Gallinari : notte ricca di sorprese nelle otto partite di NBA in programma. Sia Milwaukee sia Toronto sono state infatti sconfitte da avversarie in piena lotta playoff come Philadelphia e Detroit, mentre LeBron James e i suoi Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra disfatta contro New York salutando forse definitivamente le speranze di accedere alla seconda fase. Successi invece importanti quelli ottenuti dai Los Angeles Clippers, da Houston e da ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 marzo) : prosegue la corsa di Milwaukee e Denver - successi importanti per Philadelphia e San Antonio - cadono i Clippers senza Gallinari : Sono stati sette i match disputati nella nottata NBA. I playoffs ormai sono dietro l’angolo e le squadre vanno a caccia di vittorie importanti per il posizionamento nella post-season. Sotto questo punto di vista risultano pesanti le vittorie dei Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, per la prima testa di serie nelle rispettive Conference, mentre Philadelphia 76ers, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers (che vincono in casa dei Los Angeles ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...