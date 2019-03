Nave da crociera in avaria in Norvegia, notte da incubo per i 1300 passeggeri: 17 i feriti (Di domenica 24 marzo 2019) Proseguono le operazioni di evacuazione dei 1300 passeggeri della Viking Sky, la Nave da crociera in avaria al largo delle coste della Norvegia, in balia di vento a 38 nodi e onde altissime. 17 le persone ferite, di cui alcune in modo grave, e già 200 coloro che sono stati tratti in salvo. Intanto, anche un mercantile, Hagland Captain, sarebbe in panne non lontano alla Viking Sky.



