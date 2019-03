Nave da crociera in avaria in Norvegia | in corso l' evacuazione dei passeggeri con gli

Nave da crociera in avaria in Norvegia - notte da incubo per i 1300 passeggeri : 17 i feriti : Proseguono le operazioni di evacuazione dei 1300 passeggeri della Viking Sky, la Nave da crociera in avaria al largo delle coste della Norvegia, in balia di vento a 38 nodi e onde altissime. 17 le persone ferite, di cui alcune in modo grave, e già 200 coloro che sono stati tratti in salvo. Intanto, anche un mercantile, Hagland Captain, sarebbe in panne non lontano alla Viking Sky.Continua a leggere

Norvegia - Nave da crociera in avaria - 180 in salvo : Sono circa 180 i passeggeri messi finora in salvo degli oltre 1.300 a bordo della nave da crociera Viking Sky, in avaria a largo della Norvegia. Lo rendono noto i soccorritori. E il Centro di ...

Norvegia - Nave da crociera in avaria : 16 feriti di cui 3 gravi. Ancora 1000 persone a bordo da evacuare - riaccesi 3 motori : “È stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso, credevo di morire“: così ha raccontato alla tv norvegese Nrk una passeggera della nave da crociera Viking Sky che da sabato si trova in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto ai motori. La donna è una delle 300 persone tratte in salvo finora dai soccorritori ma a bordo del gigante del mare ci sono Ancora oltre 1000 persone. Le ...

Norvegia - Nave da crociera in avaria : evacuata parte passeggeri ma nessun pericolo : Sono finora circa 300 su 1.300 i passeggeri evacuati dalla nave da crociera Viking Sky, con motori in avaria al largo della Norvegia. Secondo i programmi di navigazione avrebbe dovuto raggiungere oggi ...

Nave da crociera Viking Sky in avaria - evacuati feriti gravi : "È stato terrificante" : Nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto al motore. Diversi elicotteri e...

Crociera da incubo : Nave in avaria al largo della Norvegia - ancora mille da evacuare | Foto : Le operazioni di soccorso proseguono, duecento già in salvo. Intanto tre dei quattro motori sono ripartiti

Norvegia - Nave da crociera in avaria durante la tempesta : ancora 1300 passeggeri da evacuare - : La nave aveva lanciato l'SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione in balia di onde e forte vento. In atto un ponte aereo per mettere in salvo le persone ancora a bordo. 17 persone sono ...

Crociera da incubo : Nave in avaria al largo della Norvegia - 1.300 da evacuare | Foto : Le operazioni di soccorso proseguono lentamente perché gli elicotteri impiegati possono trasportare solo 20 persone allavolta

È stato terrificante! il racconto della passeggera della Nave da crociera in avaria Viking Sky : "Non ho mai visto nulla di così spaventoso, ho iniziato a pregare" così una passeggera della nave da crociera Viking Sky, in avaria da ore al largo della Norvegia, ha raccontato i brutti momenti vissuti a bordo dell'imbarcazione prima di essere evacuata in uno dei primi trasbordi in elicottero verso la terra ferma. "È stato terrificante. Non ho mai vissuto niente di così spaventoso", ha ribadito la donna alla tv pubblica norvegese Nrk che ...

Viking Sky - la Nave da Crociera diventa un inferno per 1.300 passeggeri in Norvegia in balia del mare in tempesta [FOTO e VIDEO SHOCK] : 1/13 ...

Norvegia - avaria su Nave crociera : paura per 1.300 persone a bordo | : La nave Viking Sky, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi a 4,6 km dalla costa della regione di More og Romsdal. Sul posto navi ed elicotteri per i soccorsi. La Farnesina sta verificando la ...

Norvegia - avaria su Nave crociera : in corso evacuazione 1.300 persone - : La nave Viking Sky, inaugurata nel 2017, ha riscontrato problemi a 4,6 km dalla costa della regione di More og Romsdal. Sul posto navi ed elicotteri per i soccorsi. La Farnesina sta verificando la ...

Norvegia - Nave da crociera in avaria 1.300 passeggeri da evacuare : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 della . Alle prime ore del pomeriggio, la ha lanciato un Sos, segnalando un'avaria ai motori: con vento a 38 nodi e onde ...

Nave da crociera in avaria durante la tempesta : da evacuare 1300 passeggeri. Elicotteri in azione : Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la Nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando...