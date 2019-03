Muhammad Ali | 100 foto per raccontare una leggenda

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019)AliAliAliAliAliAliÈ difficile immaginare un personaggio che rappresenti l’universalità dello sport meglio diAli. Chiunque, anche se non ha mai visto tirare un pugno in tutta la sua vita, sa chi era Cassius Clay, diventatoAli. Era la perfetta interpretazione della definizione americana del larger than life, più grande della vita stessa, capace di superare confini e regole. Non solo sul ring perché era un peso massimo nell’esistenza come nella boxe.100in mostra al Pan di Napoli fino al 16 giugno, curata da due giornalisti, Marco Pastonesi e Giorgio Terruzzi capaci più di altri dile storie dello sport che diventano esempi nella vita.Ali era il più grande e sapeva di esserlo. Sapeva anche che la grandezza non era un’esclusiva dei suoi pugni. Era un uomo moderno come pochi. Era spavaldo ...

